Ilary Blasi colta in flagrante tra le braccia dell’ex naufrago: la foto li inchioda, chissà la reazione dell’ex marito Francesco Totti…

Nel periodo in cui si trovava al timone de “L’isola dei Famosi”, Ilary Blasi è riuscita a mascherare abilmente il dramma che stava attraversando. La separazione dal suo storico compagno Francesco Totti, di fatto, non ha impedito alla conduttrice di dare il massimo durante le dirette.

Senza ombra di dubbio, la padrona di casa ha saputo discernere con professionalità il lavoro da quello che era il dolore vissuto nel suo privato. Ad oggi, tuttavia, la Blasi sembrerebbe non avere la benché minima intenzione di piangersi addosso, né di rimuginare sul passato.

Come i followers non hanno mancato di notare, la conduttrice si sta mostrando sorridente e disinvolta all’interno dei canali social, dove la sua energia non manca di sprigionarsi. Tra l’altro, uno degli ultimi scatti che la riguardano la vedono al fianco di qualcuno di improbabile: si tratta di un ex naufrago che Ilary, a ben giudicare, sembra abbracciare con fin troppo trasporto.

Ilary Blasi tra le braccia dell’ex naufrago | La FOTO li inchioda, dovevamo aspettarcelo…

In uno degli ultimi scatti apparsi all’interno dei canali social, Ilary Blasi è letteralmente “tra le braccia” dell’ex naufrago Edoardo Tavassi. I due, sorprendendo il pubblico, si erano abbracciati con grande trasporto nello studio de “L’isola dei Famosi”.

Una scena a cui, in realtà, gli spettatori si aspettavano di poter assistere. Il fratello di Guendalina Tavassi, dopo diverse settimane, era tornato dall’estenuante avventura in Honduras con una voglia smisurata di riprendere i contatti con la sua vita di sempre.

La Blasi, in quel momento, rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per Edoardo, al punto tale che quest’ultimo, nel vederla, non si era trattenuto minimamente e l’aveva stretta a sé con trasporto. Un abbraccio a cui la presentatrice si era abbandonata volentieri, e a seguito del quale, con il suo solito piglio, Ilary aveva ripreso a condurre magistralmente la trasmissione.

E Francesco Totti? In realtà, il siparietto risale a circa quattro settimane fa, quando il rapporto tra la Blasi e il “pupone” era ormai terminato. Una sua reazione – che in effetti non c’è stata – sarebbe apparsa a dir poco ingiustificata.