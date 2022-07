Ida Platano e Gianni Sperti, una terza persona sgancia la bomba | “Quello che c’è tra voi è…”

Ida Platano e Gianni Sperti, una terza persona sgancia la bomba su di loro: cosa c’è davvero tra la dama di Uomini e Donne e l’opinionista?

Chiunque segua “Uomini e Donne” da qualche anno è perfettamente a conoscenza del rapporto speciale tra Ida Platano e Gianni Sperti. Fin dal giorno in cui la bresciana è approdata in studio, l’opinionista è parso prendere a cuore la sua situazione, al punto tale che i più maliziosi non hanno esitato ad insinuare che l’ex ballerino ne fosse innamorato.

Una supposizione che Gianni ha smentito diverse volte con i suoi comportamenti, specialmente quando ha tentato in tutti i modi di far riavvicinare Ida allo storico ex Riccardo. Fatte queste premesse, come mai i due si mostrano sempre così vicini e affiatati in puntata?

Una terza persona ha recentemente tentato di rispondere al quesito, prospettando uno scenario che non manca di far riflettere. Le cose stanno davvero come suggeritoci dall’utente di TikTok?

Ida Platano e Gianni Sperti, un’utente di TikTok sgancia la bomba | “Quello che c’è tra voi è…”

Dietro l’amicizia tra Ida Platano e Gianni Sperti si nasconderebbe una verità che molte persone avranno già ipotizzato. A renderla chiara a tutti, un’utente di TikTok che ha recentemente pubblicato un video riguardante questa strana “coppia”.

La clip, risalente ad una sfilata che la Platano tenne a “Uomini e Donne”, reca la seguente descrizione: “adoro l’amicizia tra Ida e Gianni“. A detta dell’utente che ha condiviso il post – come la stragrande maggioranza dei fan aveva già ipotizzato -, tra l’ex ballerino e la bresciana non vi sarebbe nulla di romantico.

Certo, l’atteggiamento protettivo e il riguardo che Sperti mostra sempre di avere nei confronti della Platano non hanno mancato di far sorgere dei sospetti nei più. Tuttavia, nessuna delle insinuazioni dei fan ha mai trovato conferma in ulteriori prove che non fossero semplicemente la sintonia tra Gianni e Ida, o il bene reciproco che li lega.

Come sottolineato dall’utente di TikTok e da molti altri followers, quella tra la dama e l’ex ballerino è una sincera amicizia, che non nasconde nessun tipo di secondo fine.