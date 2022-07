La splendida modella argentina ha pubblicato un video da togliere il fiato. Gli utenti sono rimasti senza parole alla vista di tanta sensualità!

Wanda Nara è un concentrato di femminilità e fascino. Una vera e propria bellezza sudamericana dalle curve sinuose che sa come ammaliare i suoi followers mettendo in mostra il suo fisico da urlo.

Incontenibile, prorompente, irrefrenabile. La moglie di Mauro Icardi ha milioni di seguaci su Instagram che ha abituato bene con degli scatti da togliere il fiato.

La coppia ha avuto un periodo di crisi, che sembrerebbe essere ormai solo un vecchio ricordo quando il calciatore del PSG ha tradito sua moglie con ”China” Suarez.

L’uomo ha fatto di tutto per riconquistarla, convincendola a salvare il loro matrimonio e Wanda Nara ha deciso di passare sopra alla ”scappatella” del marito, perdonandolo.

Oggi i due sono di nuovo felici. La coppia ha superato tante controversie, sin dall’inizio, quando Mauro Icardi e Wanda Nara si sono innamorati a discapito del matrimonio che la donna aveva con Maxi Lopez. Tra i due le cose non andavano più bene e com’è stato dichiarato dall’argentina la loro relazione sarebbe stata destinata a finire.

Tra Mauro e Wanda è scoppiata la passione e il loro amore ha superato anche le malelingue e i momenti più difficili.

Oggi Wanda ha regalato ai suoi fans un video da perdere i sensi: si trova a Formentera, in barca e al tramonto. In controluce si mostra mentre si fa la doccia ed è impossibile non notare le sue curve sinuose e incontenibili.

Nella didascalia del post scrive ”Verano” cioè ”Estate” in spagnolo. I suoi seguaci la inondano di like e commenti: “La vera regina”, qualcuno le scrive. Non c’è che dire sicuramente nessuno può insegnarle il fascino e la sensualità che sprigiona da tutti i pori.

