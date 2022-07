Arisa, la cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram. Una vera e propria bomba di sensualità

Arisa è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Aveva poco più di vent’anni quando si ritrovò ad esordire al Festival di Sanremo, con i suoi grandi occhiali neri, il caschetto nero e le labbra riempite da un rossetto rosso acceso. Bastò darle un’occhiata una volta per capire che sarebbe rimasta nella storia.

Non fu soltanto il suo look a conquistare tutti, naturalmente. Infatti, è stata la sua voce a fare tutto il resto. Arisa ha una voce incredibile, qualcosa che qui in Italia non si sentiva da tantissimo tempo. Infatti le soddisfazioni sono arrivate poco a poco: qualche vittoria a Sanremo, qualche premio, qualche traguardo che da ragazzina poteva soltanto sognare ad occhi aperti.

Arisa: una bomba di sensualità, che incanto

