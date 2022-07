Royal family, Meghan Markle nel mirino. “Ha un’altra figlia”: trapela l’indiscrezione bomba

Meghan Markle è finita nel mirino a seguito di un’indiscrezione clamorosa. Di mezzo un’altra figlia, scandalo reale all’orizzonte: retroscena sbalorditivo.

40 anni, temperamento forte e bellezza esotica. Meghan Markle è conosciuta in tutto il mondo per le sue nozze con Harry e le faide scoppiate con la Royal Family. Mamma di Archie e Lillibet, nelle ultime ore sta catalizzando l’attenzione proprio in merito alla maternità: nell’aria si sta diffondendo l’indiscrezione su una sua altra presunta figlia, che non sarebbe nata dal suo matrimonio con il secondogenito del Principe Carlo e Lady Diana.

L’indiscrezione bomba sta per far abbattere sulla Royal Family uno scandolo di grande portata: d’altronde quando c’è lo zampino dell’ex attrice colpi di scena da brivido sono costanti.

Sposatasi nel 2018 con Harry, dopo soli due anni mano nella mano con il marito si è lasciata alle spalle la vita reale: la coppia si è ricostruita una nuova esistenza in America, mettendo le radici in America. Trasferiti a Montecito – uno dei quartieri più lussuosi della California in cui abitano molte star – vivono in un’immensa dimora dove stanno crescendo i loro figli. La secondogenita Lilibet Diana è nata proprio in terra americana: ha conosciuto i parenti solo pochi mesi fa in occasione della partecipazione dei Sussex alla Giubileo di Platino.

Partecipazione che non è andata come sperato: i Duchi sono partiti prima della fine dei festeggiamenti da tanto si sono sentiti a disagio. Da allora i rapporti coi parenti sono tornati gelidi – c’era stato un barlume di speranza in merito alla loro riappacificazione, ben presto sfumata – e le nuove indiscrezioni su Meghan potrebbero esacerbarli ancora di più.

Royal family, Meghan Markle: rivelazione bomba

Sposata da quattro anni con Harry, non è la prima volta che Meghan ha un anello al dito. In passato è stata infatti la moglie del regista e attore statunitense Trevor Engelson – dal 2011 al 2013 – matrimonio durato ben poco da cui non sono nati figli.

Secondo una voce diffusasi in queste ore, la Markle avrebbe invece avuto una figlia nell’ambito di un altro matrimonio: l’ex attrice avrebbe detto il fatidico sì anche all’avvocato Joe Giuliano, per poi annullare subito le nozze.

Ma per il gossip la 40enne avrebbe avuto dall’ex una figlia che avrebbe affidato alla sorella Samantha: ad alimentare i sospetti la somiglianza della giovane sia a Meghan, sia a Joe.