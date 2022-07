Primark, apre il nuovo negozio proprio qui: gente che impazzisce e nuove assunzioni. Ecco dove

La grande catena d’abbigliamento, Primark allarga gli orizzonti commerciali sul territorio. Ecco dove apriranno i prossimi punti vendita: i fan già sognano.

Non si arresta l’entusiasmo in termini di business e commercio per la grande famiglia di “Primark“. La catena d’abbigliamento statunitense tra le più vaste e frequentate d’Europa fece la sua prima apparizione in Italia nel 2016.

Da quel momento in poi, l’espansione e l’interesse attorno non hanno avuto freni, attirando ogni anno sempre più persone e appassionati all’interno dei centri.

Nel 2022 si contano già la bellezza di 14 allestimenti sul territorio italiano. Il primo fu il centro di Arese, in provincia di Milano, fino ad arrivare all’ultimo in ordine di tempo, ovvero il Primark di Chieti.

Il business e i reparti all’interno della grande catena USA abbracciano diversi settori oltre alla moda del vestiario. All’interno dei negozi è possibile avere opportunità di allestimento o rinnovamento dell’arredamento casalingo a prezzi davvero convenienti

Primark allarga il suo bacino di utenza: nuove candidature in merito. Scopriamo dove

Inizia a colorarsi di entusiasmo la giornata di clienti e appassionati quando è in programma una visita allo store di Primark.

Il boom di visitatori all’interno dei vari centri di interesse ha spinto gli addetti ad allargare gli orizzonti commerciali, mirando a nuove aperture e non solo.

Nell’ultima ora scattano, come se non bastasse le prime candidature d’assunzione diretta nei vari centri aperti in Italia. E più precisamente nelle strutture commerciali ubicate a Torino, Bologna Caserta e Venezia.

E’ proprio in questi punti geografici che verranno ultimati i lavori prima di far partire i colloqui per l’inserimento del personale. L’ultimo è previsto per il 2023 e conterà circa 100 posti da distribuire.

Per quanto riguarda i primi tre, ovvero Torino, Caserta e Bologna, è già possibile inviare la candidatura. Primark in queste strutture è alla ricerca di 600 posti di lavoro tra “Store Manager” e “Addetti alle Vendite“.

Per candidarsi basterà collegarsi al sito di riferimento di Primark e scorrere fino alla sezione dedicata, “Lavora Con Noi”.

Il percorso di candidatura continua cliccando nell’apposito format, inserendo la città di interesse o la regione e infine fare “Esplora“, indicando il profilo per il quale si desidera concorrere.

In questo periodo, l’azienda è alla ricerca di “Addetti Vendita” nel punto commerciale di Chieti.