Elodie, quest’oggi, è andata a visitare i Trulli di Alberobello: la cantante, per l’occasione, ha sfoderato una scollatura favolosa.

Elodie è una delle cantanti più brave e talentuose dell’intero panorama musicale italiano. Lanciata dal grande programma di Mediaset, ‘Amici di Maria De Filippi’ (dove la romana si classificò al secondo posto), la classe 1990 ha già preso parte a diverse edizioni del ‘Festival di Sanremo’, sia nei panni di cantante in gara che di co-conduttrice.

Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta a dismisura: anche sui social network, la 32enne è ormai una star. Il suo profilo è ricco di fotografie impressionanti in cui l’artista mette in mostra la sua bellezza, il suo fascino e soprattutto il suo fisico scultoreo. Proprio oggi, la Di Patrizi ha stupito i seguaci condividendo una serie di fotografie in cui sfodera una scollatura meravigliosa.

Elodie, zoom sul décolleté: scollatura da fantascienza

Elodie, ancora una volta, ha stregato il suo pubblico con una serie di foto spettacolari. La cantante è in giro per Alberobello e per l’occasione ha scelto di indossare un outfit sbalorditivo, con una scollatura particolare che lascia il pubblico senza fiato.

Nella prima foto, la cantante è comodamente salita su una scaletta dei classici Trulli di questa incredibile zona della Puglia. Nella seconda immagine, la romana si siede sulle scale e la scollatura diventa ancora più profonda. “Amore e trulli”, ha scritto semplicemente in didascalia la nativa di Roma. Gli utenti stanno commentando senza sosta sotto al post, che registra un boom di apprezzamenti senza precedenti. C’è chi usa parole molto forti, c’è chi è volgare ma c’è anche chi vuole esprimere il proprio parere usando semplicemente delle emoticon.

Elodie, in questa lunga estate, ha già sorpreso più di una volta i suoi ammiratori con contenuti meravigliosi e scatti super sexy.