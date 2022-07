Ilary Blasi dopo l’addio a Totti lo sgarro più grande: “Lo ha preso con lei”

Ilary Blasi, adesso è il momento della verità. Ecco che cosa ha fatto la conduttrice dopo alcuni giorni dall’annuncio ufficiale

Non si ferma il gossip e le sue indiscrezioni. Nella calda estate del 2022 i riflettori sono tutti puntati sull’ormai ex coppia romana composta da Francesco Totti e Ilary Blasi. I paparazzi non li lasciano un attimo liberi e la curiosità dei fan sale giorno dopo giorno.

Ora che Ilary è tornata dalla Tanzania che succederà? È questa la domanda che si sono fatti tutti. La mente va subito alla divisione dei beni, argomento caldo e che interessa a molti. Che fine farà “l’impero” che i due hanno messo insieme? E poi ancora, come vivranno l’ex calciatore e l’ex letterina? In parte qualche domanda ha già avuto delle risposte e degli altri particolari non da poco sono usciti fuori.

Ilary Blasi, il momento della verità: l’ha spuntata lei?

A poco più di dieci giorni dall’annuncio ufficiale della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti iniziano ufficialmente la loro vita da separati. Ora che Ilary è tornata in Italia è “scappata” dalla Capitale ed è di nuovo al mare. Si trova a Sabaudia, la casa che fino ad un anno fa ha sempre condiviso con Francesco Totti nel corso dell’estate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Sto uccisa”, Maria Pia Calzone 45 km di sofferenza: neanche in Gomorra… – FOTO

In splendida forma, sorridente e con il volto più disteso, gli scatti ed i video della conduttrice Mediaset hanno fatto il giro del web. Per tutti un unico e solo messaggio: sta bene e ha ricominciato. Ilary dunque non è tornata a casa, quella del Torrino dove ha vissuto con il marito, forse separata, fino a pochi giorni fa.

E Francesco? Secondo le indiscrezioni lanciate da The Pipol Gossip, il Pupone “vive ufficialmente con Noemi, la sua nuova compagna”. Pare, dunque, che sia stato Totti ad andare via di casa avvicinandosi alla sua nuova compagna. Sempre secondo il sito di gossip Totti e Ilary hanno avrebbero fatto un patto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Celentano, emerge la verità sul tradimento | “Non fu colpa della Muti”: Claudia Mori spiffera tutto

Dopo le vacanze con la mamma, Christin, Chanel ed Isabel hanno diritto di stare anche con il papà. Con lui trascorreranno le nuove ferie ma senza Noemi Bocchi. È presto ancora per le presentazioni perché prima di tutto arrivano i figli. Al momento dunque pare che in tutto e per tutto l’ha spuntata Ilary.