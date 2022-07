Michelle Hunziker annuncia: “Si saremo uno in più”. La gente impazzisce

Michelle Hunziker, dopo i mesi difficili è arrivato il momento del grande passo. Le piccole di casa sono al settimo cielo

Oggi i riflettori del gossip sono puntati su Ilary e Totti, ma non solo. Non dimentichiamoci che c’è anche un’altra coppia che in questo 2022 è scoppiata, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

La conduttrice si è rifugiata nelle braccia di un altro, ormai è assodato. Tomaso, invece, pare non volerne sapere di altre donne, e si dedica solo al lavoro e alle sue splendide figlie, Sole e Celeste.

Michelle, che è amatissima sui social, ha letteralmente mandato su di giri i follower. L’annuncio fatto davanti a tutti, su Instagram, è incredibile e per questo i suoi fan sono andati in estasi. Da adesso, infatti, cambia tutto in famiglia. Ecco perché.

Michelle Hunziker e la new entry: ecco chi c’è in famiglia

Michelle Hunziker non ci pensa due volte ed ecco che su Instagram comunica ai suoi fan la bella novità: “La famiglia si allarga”. Chi arriva accanto a lei? È giunto il momento di presentare il suo fidanzato Giovanni Angiolini ufficialmente alla famiglia? I due hanno già deciso di vivere insieme? Sono queste alcune delle supposizioni che hanno fatto i fan appena hanno letto le parole della conduttrice.

Dopo Tomaso Trussardi, in casa della Hunziker arriva il bel dottore? Nulla di tutto questo. La new entry è un’altra: “È arrivata Lilly junior” ha comunicato a tutti Michelle mettendo subito le cose in chiaro con la zampa della nuova cagnolina che farà parte della sua famiglia.

La Hunziker è una grande amante degli animali. Qualche mese fa con il cuore spezzato ha dovuto dire addio alla sua barboncina Lilly che aveva definito come un amore “puro, perpetuo e incondizionato”. Dopo la separazione da Trussardi si è dovuta allontanare anche da Odino che vive a Bergamo con l’imprenditore e dunque accanto a lei era rimasto solo Leone.

Ora invece si festeggia con Lilly junior che però non è un barboncino ma, come si intuisce dalle foto postata da Michelle, sembra essere un chihuahua a pelo lungo color marrone accolto con amore e gioia anche dalle piccole di cosa, Sole e Celeste. La famiglia cresce dunque in attesa di vedere anche il bel Angiolini vicino alle piccole di Michelle.