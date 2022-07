Elisabetta Gregoraci, la confessione su Pierpaolo Pretelli lascia di stucco il pubblico: finalmente sappiamo cosa c’è stato davvero tra di loro

La sesta edizione del “GF Vip” rimarrà per sempre impressa nella memoria del pubblico a causa del legame che si era creato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Quella che i diretti interessati stessi definivano “amicizia speciale“, di fatto, fu una passione che non venne mai consumata fino in fondo.

La showgirl, probabilmente in soggezione per via delle telecamere, tenne sempre ad una debita distanza l’ex velino, pur arrivando a confessare, in svariate occasioni, di esserne innegabilmente attratta.

Attualmente, Pretelli è fidanzato con la bellissima Giulia Salemi, che da oltre un anno e mezzo fa coppia fissa con il modello. Ma cosa accadde davvero tra Elisabetta e Pierpaolo che le telecamere del “GF Vip” non furono in grado di immortalare? Con le sue dichiarazioni, l’ex moglie di Briatore aveva spifferato tutto.

Elisabetta Gregoraci, quello che ha provato per Pierpaolo emerge solo ora | “Ci siamo appartenuti”: la confessione

La fanpage di Instagram “Teamgregorelli” ha da poco postato un emozionante video, in cui sono racchiusi tutti i momenti e le frasi più belle riguardanti Pierpaolo ed Elisabetta. Si tratta, ovviamente, di frammenti tratti dall’avventura che entrambi vissero al “GF Vip 6”.

Per comprendere quello che accadde davvero tra la Gregoraci e Pretelli occorre prestare la massima attenzione alle parole che si ascoltano grazie al video. La showgirl, poco prima di abbandonare anticipatamente la casa, aveva indirizzato delle frasi commoventi al suo compagno di viaggio.

“Non sarebbe stato lo stesso senza di lui” ammise l’ex moglie di Briatore, che grazie al modello riuscì a viversi l’avventura nel reality in maniera spensierata e priva di filtri. “Ogni angolo di questa casa ci è appartenuto, perché ha ospitato un momento nostro” aveva poi proseguito Elisabetta, facendo commuovere il pubblico e lo stesso Pierpaolo.

Poche e semplici parole, ma che di fatto avevano lasciato intendere parecchio altro di taciuto. La Gregoraci, pur essendosi tenuta alla larga dall’ex velino, provò delle emozioni incontrollabili ed estremamente forti grazie a quest’ultimo.

Innegabile è il fatto che, tra i due, il “non detto” avesse sempre significato molto di più rispetto a quanto dichiarato a parole. Nonostante le vite di entrambi abbiano preso due pieghe diverse, le emozioni che Elisabetta e Pierpaolo regalarono ai fan sono ancora intatte nei loro cuori.