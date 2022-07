“La più bollente di sempre”: Victoria De Angelis e il top che si squarcia, la censura non serve – FOTO

Gli scatti di Victoria De Angelis su Instagram sono davvero senza limiti, la bassista dei Maneskin esplosiva come non mai

La fama dei Maneskin, ormai, è diventata planetaria e non soltanto per la loro bravura in campo musicale. Il gruppo rock italiano, assurto alla celebrità assoluta in un 2021 in cui ha vinto tutto ciò che c’era da vincere, partendo dal Festival di Sanremo, è diventato anche un fenomeno di costume. Compresi i membri della band, che anche singolarmente stanno riscuotendo grande successo presso gli ammiratori.

Le attenzioni si dirigono principalmente, è ovvio, verso il frontman Damiano David, ma non soltanto. Anche la bassista Victoria De Angelis raccoglie consensi a più non posso ed è diventata in poco tempo una delle bellezze italiane più in vista sui social.

La 22enne già adesso vanta qualcosa come oltre 3 milioni e mezzo di followers su Instagram, una cifra che continua a crescere. Fascino anti convenzionale e sbarazzino, semplicemente irresistibile, uno scatto dopo l’altro Victoria si conferma tra le icone seducenti dei giorni nostri, molto apprezzata dai giovanissimi ma non soltanto.

Carattere decisamente peperino, la De Angelis adora stuzzicare la fantasia dei suoi ammiratori con immagini provocanti che lasciano il segno. Tra gli ultimi post, fa la sua comparsa una serie di scatti a dir poco da urlo.

Victoria De Angelis, la scollatura fa capolino dal top strappato: impossibile resistere, fan in delirio assoluto

Immagini in bianco e nero che si dividono tra primi piani del volto, con uno sguardo magnetico, e soggettive che mettono in mostra le sue curve, con quel minimo di censura necessaria per non incorrere nel blocco da parte di Instagram. Ma è una censura che lascia il tempo che trova, facendo immaginare tutto.

Dal top strappato, Victoria lascia ammirare il suo lato A in purezza e naturalmente il web si scioglie davanti a lei. “Sei letteralmente la persona più bollente di sempre“, scrive qualcuno, ed è difficile dargli torto.

Una visione celestiale che diventa inevitabilmente virale. Un capolavoro che conferma, se ce ne fosse stato bisogno, tutto il fascino prorompente di Victoria.