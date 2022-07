“E poi sbuco io da sott’acqua…” Diletta Leotta in piscina incendia l’estate. Lato A da impazzire – FOTO

Dalla Sicilia con furore: l’ultima compilation di Diletta Leotta è destinata a scombussolare gli animi dei followers. Mai così provocante prima d’ora!

L’estate di Diletta Leotta sta letteralmente incendiando l’atmosfera del web. La conduttrice, che si sta godendo una meritata pausa dagli impegni legati al calcio e alla Serie A, è sempre attivissima quando si tratta di tener viva l’attenzione dei suoi seguaci.

Fidanzatissima – stando ai recenti rumors – con il modello Giacomo Cavalli, per la giornalista sportiva Can Yaman sembra essere soltanto un lontano ricordo. In aggiunta, persino all’epoca della rottura con il celebre attore turco la Leotta era stata fin da subito distratta dai suoi affezionatissimi seguaci, che le avevano tentate tutte pur di farle tornare il sorriso.

Per allietare questo martedì 26 luglio, la conduttrice ha pensato ad una compilation di scatti destinata a far perdere la testa a molti. Il lato A della siciliana, esplosivo e incontenibile, fa capolino da qualunque angolatura.

Diletta Leotta in piscina incendia l’estate: lato A da impazzire – FOTO

