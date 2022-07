Totti e Ilary: la coppia si divide, lui a Milano con Noemi e lei a Sabaudia

Nuovi pettegolezzi online sui social della coppia più amata di sempre. Totti e Ilary hanno messo definitivamente un punto alla loro storia. Cosa è successo

La coppia Totti Ilary Blasi sembra davvero essere arrivata al capolinea. Fan da tutto il mondo seguono costantemente i social delle due celebrità sperando in un possibile nuovo ricongiungimento dei due. Ilary Blasi che con i suoi tre figli, Isabel, Chanel e Christian era partita per la Tanzania lontana dalle voci indiscrete sulla separazione annunciata è ora di nuovo in Italia.

In una stories Instagram, compare la nota conduttrice TV insieme alla piccola Isabel sulla spiaggia di Sabaudia. E’ lì che Ilary passerà del tempo della sua estate insieme ai tre figli, nella villa che affaccia sul litorale laziale. Una villa che ha visto per 17 anni tutta la famiglia insieme durante le vacanze estive. Ilary però sui social compare sempre sorridente e sexy, con indosso un copricostume zebrato.

Francesco Totti ha perso la testa? Le indiscrezioni sulla storia con Noemi Bocci

Totti compare meno sui social e mantiene un certo distacco dalla vicenda mediatica legata alla separazione da Ilary Blasi. In principio, aveva pubblicato un video chiedendo pubblicamente di evitare pettegolezzi sulla vicenda per proteggere l’incolumità dei bambini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Chanel Totti tira fuori le unghie, la reazione a sorpresa spiazza Francesco. Incredibile!

Ora il Capitano sembra non volersi sbilanciare anche se le indiscrezioni del Web condurrebbero la sua storia con Noemi Bocci ad un nuovo traguardo. Secondo quanto riporta TGCOM24, Totti sarebbe andato a vivere con la nuova fiamma Noemi Bocci. Ma di presentazioni ufficiali della nuova coppia ancora non si hanno notizie certe.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ilary Blasi dopo l’addio a Totti lo sgarro più grande: “Lo ha preso con lei”

Sicuramente Ilary si oppone all’idea di farla conoscere ai figli e per questo motivo Noemi non andrà in ferie con loro insieme a Francesco Totti. Ancora non è chiaro dove il Pupone porterà in vacanza i suoi figli ma Francesco Totti sembra proprio aver perso la testa per la pariolina romana Noemi Bocci che forse non vede l’ora di apparire pubblicamente insieme al calciatore.