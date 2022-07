Shaila Gatta, la spaccata contro il muro è da cardiopalmo | “Il tuo è il più bello…”: commenti al limite al VIDEO

La spaccata di Shaila Gatta contro il muro non è per cardiopatici: i followers non si trattengono e riempiono di complimenti la favolosa ex velina

Ora che l’estate è ormai entrata nel vivo, Shaila Gatta può sfoggiare fieramente le curve che, con dedizione e impegno, non ha mancato di curare durante tutto l’inverno. In qualità di ballerina impeccabile e appassionata del proprio mestiere, l’ex velina non ha saltato neanche un allenamento.

I suoi fan, che l’hanno seguita per tutto il tempo in cui la giovane figurava tra le veline di “Striscia la Notizia”, avevano già avuto modo di familiarizzare con le sue forme impeccabili. Di recente, tuttavia, la Gatta si sta letteralmente sbizzarrendo in quanto a video e scatti bollenti.

L’ultima clip postata tramite Instagram la immortala mentre, in costume, esegue una spaccata sensazionale contro un palo. La visuale che viene offerta al pubblico dei social non è per cardiopatici!

Shaila Gatta, la spaccata contro il palo è da cardiopalmo | “Il tuo è il più bello…”: commenti al limite sul VIDEO

L’ultima clip pubblicata da Shaila Gatta su Instagram è destinata a fare il botto in termini di likes e commenti. L’ex velina, che si è proposta in bikini, ha eseguito una spaccata mozzafiato contro un palo.

Celebre per le sue acrobazie che definire sensuali è davvero riduttivo, Shaila ha trovato il modo di stupire tutti anche questa volta. Dapprima, la giovane ha eseguito una spaccata in verticale a corpo libero, mettendo in mostra i muscoli scolpiti.

Successivamente, la ballerina si è messa alla prova con il medesimo esercizio di fronte ad un palo, al quale ha appoggiato la gamba sollevata. Per i followers, com’era prevedibile, non sarebbe potuta esistere visuale migliore.

I commenti sul fisico tonico dell’ex velina, frutto del duro lavoro che Shaila ha compiuto in tanti mesi di allenamento, non si sono fatti attendere.

Alcuni fan, innegabilmente, hanno azzardato fin troppo in termini di apprezzamenti. “Il tuo fondoschiena è il più bello” – tuona qualcuno, a cui altri hanno rapidamente aggiunto – “Standing ovation“, “Che fisico, complimenti“.