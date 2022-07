Soccorso a Ventimiglia Adriano Pacifico, il 32enne scomparso mentre stava percorrendo il Cammino di Santiago: dall’11 luglio non si avevano più sue notizie

Dall’11 luglio scorso non si avevano più sue notizie, ma quella che a primo impatto appariva come un’immane tragedia, alla fine si è rivelata essere solo un brutto spavento. Adriano Pacifico, 32enne originario di Modena, è stato ritrovato nei pressi della stazione di Ventimiglia dalla polizia ferroviaria.

L’uomo, padre di due figli e cuoco di professione, aveva scelto di percorrere in bici un tratto del celebre cammino di Santiago di Compostela (lungo circa 800 km). La sua scomparsa nel nulla, verificatasi circa due settimane fa, aveva gettato i suoi familiari nel panico.

La madre di Adriano aveva immediatamente presentato la denuncia di scomparsa alla polizia, accompagnata da numerosi appelli lanciati in televisione. Il 19 luglio scorso, la famiglia del 32enne aveva recuperato la speranza di riabbracciarlo vivo, dopo aver appreso che il giovane aveva soggiornato per una notte presso l’ostello francese di Saint Gilles.

Dopo la sparizione nel nulla di Adriano Pacifico, il 32enne partito in sella alla sua bici da Modena per compiere il Cammino di Santiago, la famiglia del cuoco ha attraversato due settimane di inferno.

Dall’11 luglio scorso non si avevano sue notizie, motivo per il quale la madre aveva immediatamente presentato la denuncia di scomparsa alla polizia. Disperata e in preda al panico, la donna ritirò la denuncia il 19 luglio seguente, quando si seppe che il figlio aveva trascorso la notte presso l’ostello francese di Saint Gilles, situato tra Marsiglia e Montpellier.

Il nome di Adriano, che figurava sul registro degli ospiti, aveva immediatamente infuso fiducia alla madre, che proprio stamani ha ricevuto la notizia più bella. La polizia ferroviaria è riuscita a rintracciare il giovane, in ottime condizioni, presso la stazione di Ventimiglia. La donna, al Corriere della Sera, ha gridato a gran voce la propria contentezza.

“Non so descrivere quello che sto provando, ma consentitemi di mettermi in contatto con la Polfer” ha dichiarato la mamma del 32enne, che ora è impaziente di riabbracciare il figlio.