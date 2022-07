Il Volo, Ignazio Boschetto si prende una pausa: lo fa davvero, beccato così

Ignazio Boschetto de Il Volo si è preso una pausa: il noto cantante lirico si è dato a un’attività diversa dal canto ed è stato beccato così.

27 anni, di origini bolognesi, Ignazio Boschetto è diventato conosciuto per la sua voce unica. Cantante lirico, ha raggiunto la grande fama con la creazione del gruppo musicale Il Volo, formato al fianco di Gianluca Ginoble e Pietro Barone.

Giovanissimi i tre hanno sfondato, scalando le classifiche italiane e non: i loro brani hanno conquistato tutti, a livello globale.

Vinto Sanremo, si sono affermati come uno dei gruppi musicali italiani più amati in assoluto, conquistando sempre più consensi. Dopo il fermo dettato dalla pandemia, sono tornati sul palco prima con la partecipazione all’Eurovision, per poi dare vita al nuovo tour.

Un fitto programma di concerti sta tenendo impegnati i cantati, passati da esibirsi per mete italiani a capitali europee: di recente hanno fatto il pienone con il live tenutosi a Sofia. Dopo i ritmi intensi emerge come Boschetto si sia preso una pausa per ricaricare le batteria, dandosi al divertimento.

Il Volo, Ignazio Boschetto: momento di break

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ignazioboschetto Il Volo (@ignazioboschetto)

Malgrado la bellezza della fama e del fare della propria passione il proprio lavoro, i ritmi possono essere talvolta stressanti. Ben lo sanno i componenti de Il Volo che sono impegnatissimi in questo periodo con innumerevoli live.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Chanel Totti tira fuori le unghie, la reazione a sorpresa spiazza Francesco. Incredibile!

Tra i tanti appuntamenti, Ignazio Boschetto è riuscito a ritagliarsi un momento di stop: il 27enne ha staccato la spina per una volta dedicandosi una serata tutta per sé, nel segno della spensieratezza.

Il noto cantante è stato avvistato allo Splendio Bar – locale situato a Mesagne (in provincia di Brindisi) noto anche con il nome de “Il 22” – dove ha fatto serata. Pizzicato a bere drink, si è mostrato molto rilassato e divertiti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Perché scegliere le lenti fotocromatiche

Il giovane ha così passato una serata rilassante, condivisa anche con i gestori del locale: non è mancato un brindisi con alcuni amici.