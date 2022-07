Beatrice Borromeo ha svelato un dettaglio intimo del suo rapporto con Pierre. Clamorosa rivelazione: cosa sta succedendo.

Sono 8 gli anni di matrimonio che legano Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. Sposatisi il 25 luglio 2015, hanno appena festeggiato il loro anniversario: coppia reale tra le più amate in assoluto, la loro intesa è invariata anno dopo anno.

Un colpo di fulmine ha fatto sì che il figlio di Carolina di Monaco si invaghisse a prima vista della Borromeo (nota per la sua carriera da modella e giornalista): i due si sono conosciuti nell’ambito del Festival di Cannes nel 2005 e dopo dieci anni hanno detto il fatidico sì.

Di seguito hanno dato alla luce i figli Stefano e Francesco (rispettivamente 5 e 4 anni) che hanno preso da loro gli occhi azzurri e i capelli biondissimi. Una famiglia da Mulino Bianco che catalizza i riflettori in ogni impegno ufficiale: Beatrice e Pierre – entrambi testimonial di Dior – sono amati anche per i loro look sempre elegantissimi.

Emerge un retroscena inaspettato proprio in merito al loro rapporto: la reale monegasca si è sbottonata confessando un grande talento del marito che la fa gioire.

Beatrice Borromeo, confessione su Casiraghi: il talento innato del marito

Impeccabili in ogni occasione, dopo il Ballo della Rosa arrivano le vacanze estive anche per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi.

La coppia reale ha in programma di passare le prossime settimane per le bellezza della Costa Azzurra, godendosi il sole e i suoi paesaggi mozzafiato. Malgrado le ferie imminenti, Beatrice è ancora sul pezzo lavorando ai suoi tanti progetti: negli ultimi anni si è data al settore dei documentari, tanto che sta lavorando su una nuova uscita per il prossimo 2023.

La giornalista e modella riesce a conciliare il tutto proprio grazie a Pierre: ai microfoni del podcast Lily and Klaus, la reale ha confessato un talento del marito molto apprezzato.

Il figlio di Carolina ha, infatti, una propensione naturale per i bambini, aiutando molto la moglie nella gestione dei loro figli. In particolare adora organizzare feste con giochi originali, lasciando i piccoli sempre a bocca aperta.

Grazie all’aiuto di Pierre, la Borromeo continua a lavorare, dedicandosi alle sue passioni più grandi: il giornalismo, la produzione e la scrittura.