Incredibile la somiglianza tra Alessia Marcuzzi e la figlia Mia. Le due non solo hanno un rapporto speciale, ma sono due gocce d’acqua.

La seconda figlia di Alessia Marcuzzi, Mia 11 anni, è ormai notissima al pubblico dei social, complice il fatto che spesso compare nei post della madre.

Sulla piattaforma social Instagram mamma e figlia si divertono spesso con video divertenti, che le ritraggono felici insieme. Molto bello anche il rapporto con il fratello maggiore Tommaso, che ad aprile scorso ha compiuto 21 anni, il primo genito della Marcuzzi, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Simone Inzaghi.

Il tenero scatto di Mia fa sciogliere. Impossibile non notare la somiglianza con mamma Alessia

La figlia della nota conduttrice Mediaset, Mia, è nata nel 2011 dall’unione con Francesco Facchinetti.

Più cresce più somiglia alla showgirl, anche se l’impronta del papà è più che visibile. I due genitori hanno saputo mantenere un rapporto di profondo affetto e stima, nonostante siano andati avanti separatamente con le loro vite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>>> Viaggi in auto: le tappe migliori e peggiori. Non farti trovare impreparato

La piccola di casa è, infatti, cresciuta in un ambiente armonico e sereno in cui la famiglia allargata rappresenta la base di un equilibrio, che si è poi trasformato in un esempio da seguire, quando finisce una storia ma ci sono dei figli di mezzo, che non bisogna tubare.

Recentemente la Marcuzzi ha postato una tenerissima foto di Mia. La si vede mentre dorme beata e abbraccia un orsacchiotto, a cui è molto affezionata, probabilmente un peluche di quando era piccola. Lo scatto, davvero dolce, ha fatto un boom di like e commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>>> Viaggi di gruppo: come e perché organizzarli. I benefici non sono solo economici

Tra i commenti sulla piattaforma social, in molti hanno notato la straordinaria somiglianza con la mamma “una piccola Alessia dormiente”, “è la tua fotocopia” hanno scritto. Ma c’è anche chi invece preferisce sottolineare l’amore materno dietro alla foto “che tenerezza” e ancora “adoro quando dormono così, una pace infinita” hanno detto.