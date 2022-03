Viaggi in auto: le tappe migliori e peggiori. Non farti trovare impreparato

I viaggi in auto hanno sempre il loro fascino, specie se con la giusta compagnia la parola d’ordine è allegria. Se amate vivere l’avventura, questo è il viaggio che fa per voi.

Oggi vogliamo consigliarti alcune tappe che renderanno il tuo viaggio fantastico e sconsigliarti quelle che lo renderanno un vero flop. A moltissima gente piace viaggiare in auto, le 4 ruote hanno qualcosa di rilassante in quanto durante il viaggio è possibile fare più di una sosta per ammirare le bellezze del territorio.

Talvolta è possibile però che alcuni luoghi non siano per niente idonei per viaggiare in auto ed in queste circostanze il viaggio potrebbe essere un incubo. La cosa importante da ricordare è scegliere bene la meta e documentarsi sul modo di guidare in quella zona, specie all’estero.

Viaggi in auto, migliori vs peggiori

Prima di indirizzarti verso le tappe migliori e peggiori da visitare in auto, vediamo cosa bisogna sapere sulla vacanza in auto. Staccare la spina ogni tanto fa bene, bastano anche 4 giorni purchè siano vissuti in totale serenità.

I viaggi piacciono a tutti, specie se ben organizzati. Il primo step da fare è sicuramente decidere la meta ed organizzarsi in base al luogo che si andrà a visitare, quindi portarsi dietro cose che consentano un viaggio agevole, rilassante ed anche divertente. Quindi bisogna pianificare bene il viaggio.

Cosa non poco importante prima di partire per un viaggetto è accertarsi che la patente sia idonea nel paese in cui si sta andando.

Il posto che sicuramente ti consigliamo per il tuo viaggio in auto sono gli Stati Uniti, innanzitutto i paesaggi sono davvero bellissimi, le strade grandi ed agevoli ed il livello di traffico è medio. Dopo l’America c’è l’Italia, il nostro bel Paese, anche in questo caso i posti da visitare meritano parecchio, la sicurezza delle strade è accettabile ed il livello di traffico medio-alto.

Con l’auto puoi recarti tranquillamente anche in Spagna così come a Singapore. Saranno tutte esperienze rilassanti e bellissime da vivere con chi ami.

I viaggio in auto sconsigliati invece riguardano Israele, la Colombia e il Brasile. Le strade sono poco praticabili, il traffico è davvero altissimo. Ti consigliamo di andarci in aereo e godere di tutte le meraviglie che offrono.