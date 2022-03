Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto stamane sulla provinciale 11 a San Gervasio Bresciano (Brescia). Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Ancora vittime sulle strade italiane. Questa mattina, un ragazzo di soli 20 anni è deceduto in uno scontro verificatosi nel territorio di San Gervasio Bresciano (Brescia). Il giovane stava percorrendo la provinciale 11 alla guida della sua auto che si è scontrata frontalmente con un camion.

Entrambi i mezzi sono poi finiti fuori dalla carreggiata e la vettura si è ribaltata. Inutili il tempestivo intervento dei soccorsi per il 20enne, di cui è stato constatato sul posto il decesso. Illeso, invece, l’uomo alla guida del mezzo pesante.

Brescia, incidente frontale tra auto e camion: muore ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, è rimasto vittima di un terrificante scontro. La tragedia si è consumata questa mattina, venerdì 25 marzo, sulla provinciale 11 a San Gervasio Bresciano, comune in provincia di Brescia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto esce di strada e si ribalta: muoiono padre e figlia

Da una prima ricostruzione, come riferisce la redazione de Il Dolomiti, il 20enne viaggiava sulla sua auto che, per cause ancora da verificare, si è scontrata frontalmente con un camion. Un impatto molto violento che ha fatto terminare i due veicoli fuori strada con la vettura ribaltatasi su se stessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Precipita con il parapendio poco dopo il decollo: guida alpina perde la vita

Sul luogo dello scontro sono arrivati i vigili del fuoco e alcuni mezzi del 118, tra cui l’eliambulanza. Purtroppo, per il 20enne non c’è stato nulla da fare. I soccorsi hanno solo potuto constarne il decesso una volta estratto dalle lamiere. Nessuna conseguenza, invece, riporta la redazione del quotidiano Il Dolomiti, per il conducente del mezzo pesante uscito illeso dallo scontro.

Oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri che ora dovranno stabilire la dinamica dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità. Come da prassi, in tal senso, i militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi di legge e a tutti gli accertamenti del caso.

Per permettere la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi, il tratto interessato è stato chiuso al traffico.