Auto esce di strada e si ribalta: muoiono padre e figlia

L’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi. Sono morti così un uomo di 85 anni e la figlia di 58 nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 589 tra Saluzzo e Cardè, in provincia di Cuneo.

Sul luogo del tragico sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 ed il vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorsi per i due occupanti non c’è stato più nulla da fare. Da determinare le cause che hanno fatto sbandare la vettura facendola terminare fuori dalla sede stradale, compito affidato alle forze dell’ordine.

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 marzo, lungo la provinciale 589 nel territorio di Saluzzo, piccolo comune in provincia di Cuneo. A perdere la vita Dino Arese, 85enne residente a Cardè, e la figlia Nadia, insegnante di 58 anni.

Secondo le prime informazioni sull’accaduto, come riporta la stampa locale e la redazione di Repubblica, i due viaggiavano a bordo di un’Opel Corsa condotta dalla 58enne. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, nei pressi del bivio di Cardè, l’utilitaria è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata.

In pochi minuti, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Intervenuto anche l’elisoccorso per un eventuale trasporto in ospedale. La squadra dei pompieri ha estratto dall’abitacolo la donna ed il genitore affidandoli all’equipe medica, ma per i due era ormai troppo tardi. Inutili tutti i tentativi di rianimazione.

I carabinieri hanno svolto i rilievi di legge per chiarire le cause e le dinamiche dell’incidente. Dai primi accertamenti, riportano i colleghi di Repubblica, pare non vi siano altri mezzi coinvolti nel sinistro: si tratterebbe, dunque, di un’uscita di strada autonoma.