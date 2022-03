“L’Eredità” saluta il più grande di tutti: tante lacrime in studio. Insinna…

“L’Eredità”. Il super campione Alessio è stato eliminato e ha dovuto lasciare il quiz show dove ha dimostrato la sua preparazione. La parole di Flavio Insinna sull’accaduto

Classe 2003, 18 anni compiuti solo lo scorso dicembre, Alessio Zannetti, il campione de “L’Eredità”, è all’apparenza un giovane come tanti altri. Studente delle scuole superiori, frequenta il Liceo linguistico Kant di Roma, ha fatto il suo ingresso nel quiz show più longevo della storia delle televisione italiana il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2022.

Si è presto guadagnato la simpatia e l’ammirazione del pubblico. Non basta l’intelligenza e la preparazione per emergere in una simile circostanza. Consapevole di non essere sul divano di casa ma sul piccolo schermo davanti a milioni di spettatori, il concorrente ha partecipato ben 37 volte alla manche del Triello, 18 volte alla Ghigliottina ed è diventato campione per un totale di 4 volte.

“L’Eredità”: quanto ha portato a casa il giovane Alessio Zannetti

Tutte le belle favole, purtroppo, hanno un inizio e una fine. Anche quella di Alessio Zannetti si è interrotta, purtroppo, il 24 marzo 2022. É stato eliminato dal gioco dalla concorrente di nome Norma.

Di sicuro non torna a casa a mani vuote. Ha accumulato un bottino sostanzioso: ben 162.500 mila euro in gettoni d’oro. Non male per un ragazzo della sua età. Chissà cosa gli riserverà il futuro. Ha dichiarato di avere un sogno nel cassetto: quello di diventare un doppiatore.

Alessio è stato paragonato a un altro illustre concorrente che nella scorsa stagione de “L’Eredità” fece faville. Stiamo parlando ovviamente di Massimo Cannoletta. Quest’ultimo prese parte a 51 puntate, vinse 8 Ghigliottine e accumulò un gruzzolo addirittura di 280 mila euro in gettoni d’oro. Non solo, grazie alla sua verve e alla vasta preparazione, il pubblico non è stato costretto a dirgli addio. É divenuto un divulgatore in programmi RAI come “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone.

Flavio Insinna ha riservato per Alessio un commiato molto sentito, le parole all’ormai ex campione dopo la sua eliminazione sono state cariche di emozione: “Sei un bravo ragazzo – datto in diretta – ma sopratutto sei un grande, farai sicuramente tanta strada con tutto quello che sai“.