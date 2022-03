Emma Marrone, il messaggio straziante al collega che non c’è più: era uno dei pilastri del cantautorato italiano

Sull’onda del successo senza precedenti di Sanremo, Emma Marrone sta raccogliendo un numero cospicuo di followers. Sono infatti ben 5,4 milioni gli utenti che seguono la cantante su Instagram, e che non mancano di reagire ai vari post da lei pubblicati, tramite commenti o semplici “cuoricini”.

Negli ultimi tempi, Emma sembra completamente assorbita dalla pubblicizzazione del singolo “Ogni volta è così“, presentato sul palco dell’Ariston. Il videoclip ufficiale, rilasciato da YouTube, ha già guadagnato oltre 7 milioni di visualizzazioni.

Nella giornata di ieri, tuttavia, la Marrone ha impiegato alcuni minuti del suo tempo per condividere una toccante riflessione tramite Instagram. Proprio il 23 marzo, infatti, si sarebbe celebrato il compleanno di uno dei pilastri della musica italiana.

Emma Marrone, il messaggio al collega scomparso: era un pilastro della musica italiana

Proprio ieri si sarebbe celebrato il 77esimo compleanno di Franco Battiato, uno dei pilastri della musica italiana. Il compositore, deceduto il 18 maggio 2021, si è spento a causa di una malattia degenerativa che lo affliggeva da tempo, ma di cui i suoi familiari hanno parlato raramente.

La Marrone, legatissima al cantautore, fu profondamente colpita dalla notizia della sua morte. Il loro rapporto era forte al punto tale che Battiato stesso invitò Emma a soggiornare presso la propria villa in Sicilia. Una vacanza memorabile, agli occhi della salentina, in cui i due ebbero modo di confrontarsi e di parlare di ciò che più li accomunava: la musica.

Nella giornata di ieri, per celebrare colui che in molte occasioni aveva definito un “maestro“, la Marrone ha voluto pubblicare una Instagram story a dir poco emblematica. Nella foto, la cantante e Battiato sembrano sorridenti e rilassati, come due amici che si conoscono da tempo immemore.

“Buon compleanno Francuzzo mio“, ha scritto l’artista, che assieme a tanti altri si è unita al ricordo di Franco Battiato nel giorno del suo compleanno. La sua scomparsa, nonostante lo scorrere del tempo, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di molti colleghi e sostenitori.