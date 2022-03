Gabriel Garko lo desidera tanto: come e con chi vorrebbe avere un figlio

Gabriel Garko e il desiderio di avere un figlio: l’attore ne aveva parlato a lungo nel corso di una vecchia intervista

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, molte cose sono cambiate nella vita di Gabriel Garko. L’attore, durante una puntata del “GF Vip 5”, aveva trovato la forza di fare coming out e di confessare al pubblico italiano quello che lui stesso aveva definito “il segreto di Pulcinella“.

Le precedenti relazioni con Eva Grimaldi e Rosalinda Cannavò, di fatto, non erano altro che il frutto di una montatura architettata dalla casa di produzione Ares. Ora che Gabriel si è finalmente liberato dei propri scheletri nell’armadio, la sua vita privata non è più un segreto per il pubblico.

L’attore stesso, durante una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di “Verissimo”, era persino arrivato a parlare del proprio desiderio di paternità. Quello che aveva rivelato a Silvia Toffanin aveva toccato i cuori di moltissimi fan.

Gabriel Garko e il desiderio di paternità: come e con chi vorrebbe avere un figlio

Dopo anni trascorsi a nascondere il proprio orientamento sessuale, Gabriel Garko aveva trovato la forza di raccontarsi apertamente al pubblico che lo seguiva da tempo. Il tutto accadde durante una puntata del “GF Vip 5”, durante la quale l’attore, in un dialogo con la finta ex fidanzata Rosalinda Cannavò, aveva fatto coming out in diretta.

Di lì a poche settimane, tutte le trasmissioni televisive vollero Gabriel come ospite, così da analizzare assieme a lui i motivi che lo avevano frenato dal raccontare la propria esperienza con la casa di produzione Ares. In particolare, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “Verissimo”, Garko ebbe modo di parlare dei desideri a lungo repressi nel corso della sua vita, con particolare riferimento al sogno di avere un figlio.

L’attore, all’epoca, aveva parlato di un compagno 36enne assieme al quale stava valutando diverse opzioni. “Mi sto documentando, entro l’anno deciderò“, aveva asserito con convinzione Gabriel, a cui la legge italiana impedisce di fatto di poter adottare un bambino.

L’uomo con cui l’attore desidera coronare questo sogno, ad oggi, ha un nome ed un volto ben precisi. Si tratta di Matia Emme, assieme al quale Garko vorrebbe intraprendere un percorso che lo porti finalmente a diventare papà.

