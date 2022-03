Barbara D’Urso sgancia la bomba in diretta: la rivelazione ai microfoni di “Pomeriggio 5” lascia di sasso il pubblico

Durante la seconda parte di “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha dedicato ampio spazio al nuovo programma di cui è al timone. Stiamo parlando de “La Pupa e il Secchione”, celebre format attualmente in onda su Italia 1.

La conduttrice, assieme agli analisti, ha ripercorso le scene andate in onda nella puntata di ieri, non mancando di lasciarsi andare a delle rivelazioni a dir poco sconvolgenti. In merito a due degli ospiti in studio, in particolare, Barbara D’Urso ha sganciato quella che è parsa essere una vera e propria bomba: “li ho fatti rifidanzare“.

Barbara D’Urso sgancia la bomba in diretta: “ho fatto rifidanzare gli ex coniugi”

Durante la diretta de “La Pupa e il Secchione” trasmessa ieri, è andato in onda il tanto atteso confronto tra Mila Suarez e Guenda Goria. Proprio alla luce di ciò, Barbara D’Urso ha deciso di invitare i genitori Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta a presenziare all’appuntamento odierno di “Pomeriggio 5”. Nell’accogliere gli ospiti, la conduttrice non ha potuto trattenere un commento alquanto provocatorio.

“Che bello, ho fatto rifidanzare gli ex coniugi!“, ha esclamato la D’Urso, non mancando di scatenare le risate di Maria Teresa e Amedeo. La coppia, che ha difeso a spada tratta l’intervento della figlia Guenda, si è in seguito confrontata in merito alla relazione tra Amedeo Goria e Vera Miales.

La conduttrice, stuzzicata dall’argomento, ha chiesto a Maria Teresa Ruta se fosse vero che lei e Guenda nutrono un certo risentimento nei confronti della baby fidanzata di Goria. L’ex gieffina, rivolgendosi direttamente all’ex marito, non si è affatto tirata indietro dal rispondere.

“Sii sincero Amedeo, mi hai mai presentato Vera come tua fidanzata?” – ha tuonato la Ruta, ricevendo l’immediata replica del giornalista – “In realtà no“. Con poche e semplici parole, Maria Teresa è riuscita a far luce sulla questione, spegnendo quello che aveva tutta l’aria di essere un rumor infondato.

Barbara D’Urso, nell’osservare i siparietti tra i due ex, è parsa divertirsi enormemente. Non è da escludere che, anche all’interno delle prossime puntate di “Pomeriggio 5”, Maria Teresa ed Amedeo possano ritrovarsi insieme in studio.

