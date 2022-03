“Un Posto al Sole” guai a Palazzo Palladini: la bambina finisce in pericolo

Un Posto al Sole: Bianca Boschi finisce nei guai a causa di una challenge scolastica. Inizia la fase adolescenziale della figlia di Franco Boschi e Angela Poggi

Bianca Boschi sta vivendo il primo periodo veramente difficile nella sua vita. La figlia dei due protagonisti di Un Posto al Sole, Angela Poggi e Franco Boschi, sono diverse settimane oramai che non sta più bene. Tutto è sicuramente cominciato quando, lo scorso Natale, sua madre è partita per sbrigare delle faccende di lavoro in Sicilia. Da lì non è stata più la stessa.

Bianca fu la prima ad incoraggiare sua madre, dicendole che anche le donne devono lavorare esattamente come gli uomini. La sua maturità però ha cominciato a vacillare, quando Angela è andata via e la mancanza di sua madre è iniziata a pesarle sempre di più, giorno dopo giorno. Franco ha provato a colmare la mancanza di Angela ma non è stato facile per nessuno dei due.

Un Posto al Sole: la figlia di Angela finisce nei guai

Bianca potrebbe reagire a questo periodo di crisi in un modo piuttosto insolito, sfociando così nell’adolescenza che si sta facendo sempre più vicina. La ragazzina deciderà di partecipare ad una challenge scolastica, di cui vedremo ogni dettaglio. Infatti, Bianca dovrà imbrattare un muro di pittura. Si tratta di un atto di vandalismo vero e proprio.

Quando succederà, verrà beccata dalla sua maestra. Proverà a scappare e la docente invece a seguirla, e proprio in quel momento, cadrà per le scale. Bianca, pur vedendola, non farà niente per aiutarla. Questo potrebbe crearle dei guai veri e propri, anche perché oramai sono diversi mesi che Bianca non si trova più bene a scuola a causa di una professoressa che l’ha presa di mira e che le mette sempre brutti voti.

Come reagiranno i suoi genitori quando scopriranno tutto? Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere insieme cosa succederà e quali saranno le conseguenze.

