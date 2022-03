Tina Cipollari fomentata di nascosto da Gianni: “l’hai fatta piangere”. Mortificata una dama

Tina Cipollari, fomentata da Gianni Sperti, si scatena contro la dama Pinuccia: la reazione di quest’ultima è davvero imprevedibile

Negli ultimi tempi, Tina Cipollari sembra proprio aver trovato un altro bersaglio contro cui sfogare tutta la propria irruenza. Se, in passato, la bionda opinionista era solita prendersela solo ed esclusivamente con Gemma Galgani, attualmente un’altra dama sarebbe caduta nelle sue grinfie.

Stiamo parlando di Pinuccia, l’amatissima 80enne di Vigevano che, alla luce dei suoi trascorsi, non la racconterebbe giusta all’opinionista. Secondo la Cipollari, infatti, l’intento della donna non è quello di trovare un compagno con cui intraprendere una conoscenza, quanto quello di mettersi in mostra e di poter trarre benefici dalla partecipazione a “Uomini e Donne”.

Durante la puntata di oggi, mercoledì 23 marzo, Tina ha davvero oltrepassato ogni limite. Fomentata da Gianni Sperti, che le suggeriva cosa dire, l’opinionista si è scagliata duramente contro Pinuccia, fino a provocare in lei una reazione inevitabile. Neanche l’intervento di Maria De Filippi è parso rasserenare gli animi.

Tina Cipollari fomentata di nascosto da Gianni: “l’hai fatta piangere”. Mortificata Pinuccia

Nella puntata trasmessa quest’oggi su Canale Cinque abbiamo assistito alla parte iniziale di una nuova registrazione. Maria De Filippi, per rompere il ghiaccio, ha chiesto alla dama Pinuccia come stesse, visti i suoi trascorsi sentimentali tutt’altro che sereni con Alessandro.

La donna, stupendo tutti, ha confermato alla De Filippi di star bene, e di essere particolarmente felice per il fatto che fosse proprio il suo onomastico. “Molte persone mi hanno fatto gli auguri, da Napoli a Milano!“, ha esclamato Pinuccia, in preda all’euforia. Tina Cipollari, che ultimamente non sembra nutrire alcuna simpatia per Pinuccia, non ha mancato di ironizzare in merito alla sua replica.

“Ma dove te li avrebbero fatti gli auguri?“, ha domandato l’opinionista, non ricevendo risposta; la dama, infatti, sembrava non aver udito la sua richiesta. Fomentata da Gianni – il quale, pur avendo il microfono spento, continuava a suggerire alla Cipollari cosa dire -, Tina ha proseguito il suo interrogatorio.

“Non mi dire che hai i social, siamo arrivati a questo?“, ha esclamato l’opinionista, venendo rapidamente smentita da Pinuccia. Quest’ultima ha infatti chiarito che gli auguri ricevuti provenivano dai ragazzi della redazione. A quel punto Tina, nonostante i ripetuti ammonimenti di Maria De Filippi, non ha potuto far a meno di esternare alla dama il proprio pensiero.

Noncurante delle critiche, l’opinionista ha detto chiaro e tondo a Pinuccia di non credere nella sua buona fede. A detta della Cipollari, la dama si sarebbe comportata scorrettamente con svariati cavalieri, palesando di fatto la non volontà di cercare un compagno. Accuse pesanti, quelle di Tina, a cui Pinuccia ha reagito in maniera inaspettata.

La dama, all’improvviso, è scoppiata a piangere di fronte a tutti, ferita dalle insinuazioni dell’opinionista. “Quando mi dice queste cose è davvero cattiva“, si è lamentata Pinuccia, prontamente difesa da Maria De Filippi. “La fai sempre piangere!” – ha osservato la conduttrice, rivolta a Tina – “Adesso smettila“.

Nonostante la stoccata della presentatrice, la Cipollari sembra proprio non riuscire a credere alle buone intenzioni della dama. Tra le due si preannunciano nuovi e scoppiettanti confronti, che non mancheranno di tenere con il fiato sospeso.

