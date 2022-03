Laura Cremaschi, l’intimo in diretta accende i fan: “Colline in fiore”

Laura Cremaschi sempre più esplosiva, la modella e showgirl di Avanti un Altro regala una prospettiva da capogiro ai suoi ammiratori

Continua inesorabile il grandissimo successo televisivo di Avanti un Altro. Ormai da diverse stagioni sul piccolo schermo, il quiz show di Canale 5 è uno dei programmi più amati dai telespettatori. E le ragioni di tutto questo sono piuttosto semplici da individuare.

Il format con Paolo Bonolis alla conduzione è accattivante e di impatto, con giochi molto dinamici e divertenti che riescono nell’intento di intrattenere il pubblico. Ma non c’è soltanto questo. Per gli appassionati, l’orario delle 18.45 coincide con l’appuntamento, imperdibile, con le bellezze del ‘minimondo’, che regalano momenti davvero magici.

Le modelle e soubrette agli ordini di Bonolis entrano in scena creando un certo scompiglio, distraendo i concorrenti e strappando applausi in studio e a casa. Tra loro, una delle più amate è senza dubbio Laura Cremaschi. Lunghi capelli biondi, fisico slanciato, occhi da favola, curve pazzesche. Non è un caso che su Instagram i suoi followers, in costante aumento, siano da tempo oltre il milione.

Laura Cremaschi, il web in delirio per il suo primo piano: scollatura micidiale, soltanto applausi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

E per l’ennesima volta, la ‘ragazza del web’, suo nome di scena, tiene fede al suo ruolo, mandando in visibilio il popolo di internet. Se vi siete persi il look di Laura nell’ultima diretta, potete rimediare con lo screen da lei postato su Instagram, che accende la fantasia più che mai.

La bellezza di Laura risalta in maniera inevitabile e scioglie il cuore, ma il dettaglio che non passa inosservato è quello del corpetto intimo che solleva la scollatura ed evidenzia tutta la sensualità prorompente della ‘cremaschina’. Curve incontenibili che fanno sempre un certo effetto.

Il tributo da parte degli ammiratori è scontato, ancorché sentito ed appassionato. La bellissima Laura non ci delude mai e sfodera sempre tutto il suo fascino.

