Francesco Facchinetti in ospedale, la moglie: “Mai sentito un dolore così”

La moglie di Francesco Facchinetti è di nuovo in ospedale, è la seconda volta che cade da cavallo: come sta? Gli ultimi aggiornamenti

Sono passati soltanto due mesi da quando Francesco Facchinetti ha dato la notizia della caduta di sua moglie da cavallo. Dopo circa quarantacinque giorni, l’evento si è ripetuto ed ora Wilma Faissol è di nuovo in ospedale.

Sui social la coppia ha riportato la dinamica dell’incidente ed ha postato alcune foto che ritraggono Wilma sul letto di una stanza dell’ospedale dove è stata ricoverata. Anche questa volta si è trattato di una caduta violenta.

Francesco Facchinetti, come sta sua moglie?

Wilma Faissol è fuori pericolo, la caduta ha riportato una frattura al braccio che ha richiesto un intervento chirurgico. La diretta interessata attraverso delle Instagram Stories ha spiegato cosa è successo ai fan che si sono molto preoccupati.

“Stamattina dopo un salto, Wally è atterrato male e si è spantegato per terra. Ho fratturato la spalla e domani mi operano. Mai sentito un dolore così atroce, sono immobilizzata e piena di farmaci”. Ha scritto sui social.

Poi la moglie del dj ha aggiunto che anche il cavallo Willy si è fatto male, ma non ha nulla di grave. “Lo faccio controllare perché non può essere normale – ha continuato – è la seconda volta in 45 giorni che le sue gambe non reggono e lo mollano”.

Facchinetti è accanto a Wilma e la coccola come non mai. Sui social i due hanno pubblicato alcuni video dove si vede il marito che pettina i capelli alla moglie, con gentilezza e dedizione.

Non ci sono altre notizie al riguardo, ma il dj ha ribadito più volte che riferirà tutti gli aggiornamenti ai fan che da ieri non hanno fatto altro che inviare messaggi a Wilma. La coppia è molto seguita dal pubblico italiano che la ammira e supporta in ogni situazione.