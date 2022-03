Alberto Matano, svolta inaspettata in arrivo. La Rai non gli dà scelta

Alberto Matano protagonista di una vicenda inattesa all’interno della Rai. A breve potrebbe cambiare tutto

Giovane e amato dal pubblico, il talentuoso e verstaile Alberto Matano è diventato negli ultimi anni uno dei volti principali di casa Rai. In breve tempo ha imparato a farsi conoscere ed apprezzare per le sue doti di giornalista e conduttore.

Dal carattere eclettico e versatile, Alberto Matano ha portato avanti con successo ogni ruolo che ha ricoperto. Professionalità e grande competenza nel trattare le più disparate tematiche, lo hanno sempre contraddistinto. Partito come giornalista è approdato poi nel mondo della conduzione televisiva, diventando così uno dei volti noti del programma di punta di Rai 1, La Vita in Diretta. Quest’anno ha vissuto anche l’esperienza di opinionista all’interno della trasmissione di Milly Carlucci, Ballando Con Le Stelle.

Notizia inaspettata per Alberto Matano. La Rai ha deciso

In poco tempo il calabrese Alberto Matano ha raggiunto altissime vette di successo, facendosi amare dal grande pubblico che ormai lo acclama. In questo idillio però vi è anche una nota dolente. Alcuni rumors degli ultimi periodi hanno rivelato che potrebbe esserci un drastico cambio di rotta proprio per quanto riguarda il famoso show pomeridiano.

I vertici di viale Mazzini avrebbero deciso che l’orario della messa in onda de La Vita In Diretta, debba essere cambiato. Una decisione dura e inaspettata che potrebbe stravolgere le sorti del programma. Ancora non è giunta alcuna conferma ufficiale da parte della Rai. Se davvero l’orario di programmazione del programma condotto da Matano dovesse cambiare, questo potrebbe avere come conseguenza un drastico calo dello share che il nostro conduttore era riuscito a raggiungere in questi mesi. I risultati raggiunti dal programma nell’ultimo periodo sono stati, infatti, davvero ottimi, tanto da sbaragliare la concorrenza. Un duro colpo per il padrone di casa della trasmissione che potrebbe veder disperdersi tutto ciò per cui ha lavorato.