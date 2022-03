Miriam Leone appare sui social di nuovo con lui, cosa sta succedendo tra i due? L’ultimo post è già virale

Solare, intraprendente e sempre pronta a mettersi in gioco. Miriam Leone sta cavalcando l’onda del successo ed ora è una delle attrici più ricercate dai registi italiani.

Dopo il successo di Marylin ha gli occhi neri, è tornata al cinema con Corro da te un film di Riccardo Milani. Sui social non può fare a meno di condividere con i fan la sua felicità e da qualche tempo appare sempre insieme a lui, un amico speciale.

Miriam Leone e lo sguardo innamorato: ma di chi? – FOTO

La semplicità e la naturalezza l’hanno sempre contraddistinta e le hanno fatto conquistare la corona di Miss Italia 2008. Per non parlare di quegli occhi verdi che la rendono irresistibile, così Miriam Leone si lascia fotografare e condivide alcuni scatti sui social dove è seguita da un milione e mezzo di follower.

Molti fan non hanno potuto fare a meno di notare uno sguardo diverso e c’è chi avrebbe alluso all’amore per qualcuno che non è suo marito. Ultimamente non perde occasione di pubblicare post insieme al collega Pier Francesco Favino con il quale ha lavorato nell’ultimo film Corro da te.

E’ proprio l’ultimo lavoro ad averla cambiata, lo ha ribadito più volte ed ha condiviso il suo stato d’animo sui social spiegando che grazie al film ha imparato tante cose e ascoltato tante storie, superato tanti limiti. L’attrice interpreta Chiara una donna irresistibile, finita su una sedia a rotelle a causa di un incidente.

Ieri insieme al suo collega Favino è stata ospite a “Italia’s got talent”, i due hanno presentato il loro ultimo progetto.

“Siete davvero una bellissima coppia di attori…nel film avete trasmesso una grande sintonia. Spero di vedervi in futuro in altri progetti insieme…Miriam tu spacchi sempre e buchi lo schermo Dajeeee!!”. Si legge sotto al post pubblicato dalla Leone dopo la trasmissione.