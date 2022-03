Anna Tatangelo torna a parlare del suo passato: “Riuscire a farlo è difficile”

Anna Tatangelo ha rivelato qualche dettaglio in più sulla fine del suo matrimonio con Gigi D’Alessio, adesso ha solo un desiderio

Serenità e leggerezza per Anna Tatangelo che attualmente sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita sia da un punto di vista professionale che sentimentale.

Negli ultimi anni la cantante ha sperimentato un nuovo percorso legato alla musica, è stata una dei giudici di “All togheter now”, programma condotto da Michelle Hunziker. Inoltre ha presentato e guidato la prima stagione di “Scene da matrimonio“.

Anna Tatangelo e il suo più grande desiderio

Anna Tatangelo è stata la protagonista di una storia d’amore unica con Gigi D’Alessio. Galeotto fu il brano Un nuovo bacio che fece scoppiare la scintilla. Oggi, però, i due hanno deciso di intraprendere strade diverse, pur restando legati per il bene del figlio Andrea.

Dopo la loro relazione, il gossip non ha fatto altro che parlare della coppia che per anni è stata supportata, amata e sostenuta dai fan. I diretti interessati, però, hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla questione, soprattutto per rispetto del figlio.

La Tatangelo, solo qualche tempo fa, si è lasciata andare a qualche dichiarazione in più in un’intervista per Gente Magazine. Ha spiegato che la separazione non è stata facile, ma non ha rimpianti e per andare avanti c’è bisogno di metabolizzare il passato e ricominciare.

“La psicoterapia – ha raccontato – mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”.

Ha poi aggiunto di avere un unico desiderio: “Non voglio più pensare al futuro, voglio godermi il presente”.

Così per adesso la cantante e il suo nuovo fidanzato Livio Cori hanno deciso di rinunciare alla convivenza, lei vive a Roma e lui a Napoli dove lavora. Hanno progetti insieme, tra cui avere un figlio, ma per ora la carriera è la priorità di entrambi.