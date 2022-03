Un uomo di 41 anni è morto in seguito ad un incidente stradale in moto, verificatosi all’alba di ieri a Scafati, in provincia di Salerno. Inutili i tentativi dei soccorsi.

Un terribile incidente stradale, verificatosi ieri all’alba a Scafati (Salerno), è costato la vita ad un uomo di 41 anni. La vittima si trovava alla guida della sua moto, quando improvvisamente ha sbandato schiantandosi prima contro una rotatoria ed in seguito contro il marciapiede.

Allertati da alcuni residenti, sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il centauro in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il 41enne è deceduto alcune ore dopo il ricovero per i gravi traumi.

È morto in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza in seguito ad un gravissimo incidente stradale, avvenuto all’alba di ieri, mercoledì 23 marzo, a Scafati, in provincia di Salerno. Questo il drammatico destino di Carmine Cerbone di 41 anni.

Il 41enne, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, come riporta la redazione locale de La Città di Salerno, stava percorrendo via Poggiomarino, quando, per cause ancora da accertare, all’altezza dell’incrocio con via Alcide De Gasperi, ha perso il controllo della due ruote schiantandosi contro una rotatoria e poi finendo contro il marciapiede. Il forte boato ha attirato l’attenzione di alcuni residenti in zona che hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato d’urgenza il centauro presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è arrivato in condizioni critiche. I medici hanno provato a salvargli la vita, ma dopo alcune ore, il 41enne è deceduto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

La notizia ha scosso tutta la comunità del centro in provincia di Salerno. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia ed in ricordo del 41enne apparsi sui social network nelle scorse ore.