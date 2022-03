“Dono un rene” Fedez, le prime indiscrezioni dopo l’intervento: parole che lasciano il segno

Le condizioni di salute del rapper sono sempre più precarie, si è espresso anche un noto personaggio tv che gli ha rivolto il suo aiuto più sincero.

Solo giovedì scorso la notizia tramite poche stories Instagram di una malattia misteriosa che gli era stata riscontrata quasi per caso e che richiedeva accertamenti maggiori. Poi la comunicazione dell’operazione al San Raffaele di Milano organizzata per Fedez nel minore tempo possibile per cercare di salvargli la vita.

Il rapper è finito sotto i ferri martedì è resterà ricoverato per la fase post-operatoria e verrà sottoposto a ulteriori esami di approfondimento. Si è parlato nei giorni scorsi di demilienizzazione ma rimane comunque al momento il più completo riserbo sulla natura della sua malattia. Repubblica ha però riportato nelle sue pagine che l’operazione chirurgica avrebbe riguardato l’addome.

Al fianco di Fedez tutta la famiglia che non smette un attimo di mostrarsi vicina al lui in questo momento così difficile, si sono però dimostrati solidali tutti i fan sui social e molti personaggi televisivi che in ogni modo hanno cercato di dargli supporto e vicinanza. Tra questi anche un noto opinionista fisso di Bianca Berlinguer, che sembra abbia espresso più che sostegno all’amico in difficoltà.

Mauro Corona si commuove per Fedez, lo strazio nel suo viso e la dedica più grande

Nelle ultime ore la ricerca di notizie riguardo le condizioni di salute di Fedez sono schizzate alle stelle su Google dove l’argomento pare essere tra i più cliccati. Tutti ne parlano e cercano di esprimere un pensiero di affetto per lui che proprio durante il Covid ha tanto lottato per portare gioia a chi era soffocato dalla paura della pandemia e aveva parenti in ospedale.

Tra questi anche l’opinionista Mauro Corona che nell’ultima puntata di “Carta Bianca” su Rai 3, proprio durante un intermezzo del programma che trattava la condizione si salute del cantante, ha spiazzato tutti con un’espressione che ha davvero lasciato sgomenti.

Con le lacrime agli occhi Corona ha confessato ad una Berlinguer esterrefatta, che avrebbe “dato un rene per vederlo guarito. Mi dispiace per lui e per tutti quelli che stanno male. Purtroppo ci sono passato nella mia famiglia. Vorrei soffrire al posto di chi sta male”.

Lo scrittore ha dato voce al pensiero di molti che stanno soffrendo per lui e che lo vorrebbero in buona salute. Purtroppo non si sa ancora nulla delle sue condizioni mediche, il bollettino dell’ospedale è top secret e bisognerà attendere le prossime ore per avere un riscontro sicuro a riguardo.