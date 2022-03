E’ apparso in questi minuti l’ultimo annuncio di Fedez, in diretta dall’Ospedale San Raffaele di Milano. Dopo l’operazione il triste responso.

A seguito al lungo silenzio di questi ultimi giorni, e dell’inatteso messaggio condiviso sabato, 19 marzo, in una storia su Instagram, Fedez torna a parlare ai suoi fan della sua malattia. Dopo aver accennato al suo nuovo percorso da intraprendere, l’amato rapper e showman milanese ha pubblicato un lungo post sul suo profilo spiegando nei dettagli la diagnosi dei medici, le sue attuali condizioni e i primi risultati dell’operazione.

In contemporanea, alla serie di immagini e alle informazioni riportate dall’artista in un’esaustiva didascalia, giungeranno in massa i primi messaggi di sostegno. Fedez, “sei una roccia, siamo tutti con te“.

Fedez, il triste verdetto: “ho un cancro, ecco dove”

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas“, spiega Fedez accompagnando le sue parole ad un primo scatto in camicie, sollevando la mano destra in segno di vittoria. “Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo“.

Per tal ragione, spiega l’artista, si è dovuto sottoporre con immediatezza ad “un intervento chirurgico durato 6 ore“. Mirato all’asportazione di “una parte del pancreas (tumore compreso)“.

A due giorni di distanza dall’intervento, presso il San Raffaele di Milano, Fedez desidera, adesso, rassicurare il più possibile i suoi fan. “Sto bene“, aggiunge l’artista sfoderando un meraviglioso sorriso incoraggiante. E, soprattutto sottolineando, assieme alla pubblicazione di altri contenuti al fianco di Chiara e Leone, “non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli“. Anche se:”ci vorrà un po‘“.

In conclusione Fedez ringrazia sentitamente l’équipe medica al completo che è stata al suo fianco “in questi giorni intensi“. Mentre, un ultimo ringraziamento, “immenso” sarà destinato a coloro che lo hanno sostenuto a distanza con messaggi “di positività“. Federico termina il post con un altrettanto sentitissimo e commovente “Vi voglio bene”.