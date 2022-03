Silvia Toffanin racconta un aspetto inedito sulla vita di Berlusconi lasciano il web sbigottito.

Silvia Toffanin, la conduttrice di Canale Cinque amatissima dal suo pubblico, è nota per la sua profonda discrezione. Assente sui social, da sempre si prodiga per tutelare la privacy sua personale e della sua famiglia, ma quando conduci un programma seguitissimo come “Verissimo” il compito si fa arduo.

E se a questa notorietà si aggiunge la relazione ultraventennale con Pier Silvio Berlusconi, ci rendiamo conto di come proteggere i suoi figli dagli occhi indiscreti sia ancora più difficile. La Toffanin tuttavia si è lasciata andare di recente ad una dichiarazione inedita sul suocero, Silvio Berlusconi, che ha lasciato tutti senza parole.

Silvia Toffanin e quella dichiarazione sul suocero Berlusconi…

In occasione di un’intervista rilasciata da Silvia Toffanin a Fiorello per “Viva Raiplay”, lo showman siculo ha fatto delle domande circa il rapporto tra il suocero ed i nipoti, chiedendo nello specifico se in occasione delle festività natalizie, uno degli uomini più potenti nel nostro paese, si vesta da Babbo Natale.

La conduttrice non perde occasione per specificare come lo stesso prediliga il costume da Spider-Man, un supereroe molto apprezzato dai nipoti. Un modo davvero carino per la conduttrice di Canale Cinque di raccontare un lato inedito dell’imprenditore. Dimostrando come dietro il ruolo istituzionale ci sia un uomo dedito alla sua famiglia e amorevole. Certo, immaginarlo versione personaggio Marvel è un po’ inaspettato ma che ben racchiude la sua verve.

Una grinta che continua ancora oggi a strapparci un sorriso, al di là dell’uomo politico. Tra la Toffanin ed il suocero – motiva la stessa – il rapporto è veramente ottimo scandito da stima reciproca, un clima più che favorevole dove far crescere la famiglia.

E’ bello carpire di tanto in tanto qualche curioso aneddoto proprio come questo che a pensarci bene non ci stupisce affatto conoscendo la personalità del Cavaliere. In questi giorni ancora una volta protagonista per le nozze con Marta Fascina, le cui foto stanno letteralmente spopolando sul web.