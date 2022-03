Tutta la verità sulla crisi Totti – Blasi. Finalmente parla Ilary: “Vi spiego io perché è successo”

Ilary Blasi e Francesco Totti: una delle coppie più conosciute dello star system italiano. La notizia di una loro presunta crisi ha fatto tremare milioni di fan. La verità svelata dalla presentatrice

Correva l’anno 2005 e la giovane showgirl Ilary Blasi convolò a nozze con il celebre calciatore Francesco Totti. La coppia ha oggi tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e sono passati ormai 20 anni dall’inizio della loro frequentazione. Rappresentano quasi un’istituzione per L’Italia intera.

Data la fama dei due personaggi in questione non è difficile immaginare come siano stati spesso oggetto di pettegolezzi e indiscrezioni. Già molti anni fa l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona aveva minato la loro serenità adducendo un probabile tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento a un mese dal suo matrimonio con la Blasi.

Ilary Blasi senza filtri: cosa pensa del clamore mediatico che l’ha investita recentemente

A fine febbraio il sito Dagospia ha fatto trapelare l’indiscrezione di una crisi fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una notizia di tale portata è rimbalzata immediatamente su tutti i media, suscitando curiosità e preoccupazione nei milioni di fan della coppia.

Il primo a smentire categoricamente è stato l’ex capitano della Roma tramite video pubblicati su Instagram: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news” – ha detto. Il suo interesse maggiore è stato ovviamente rivolto ai tre figli, vittime inermi di simili pettegolezzi sulla propria famiglia: “Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Ilary Blasi non aveva fatto nessun commento fino a ora. Si è sfogata recentemente nel salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin “Verissimo”, mettendo definitivamente la parola fine sul gossip.

La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” ha ripreso l’argomento in un’intervista rilasciata al settimanale Chi in cui ha dato la sua interpretazione dei fatti: “Ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere. Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta”.

Erano i primi giorni dello scoppio della guerra in Ucraina e, nonostante questo, la fine del matrimonio fra Totti e la Blasi la faceva da padrone. Perchè non c’è stata un’immediata risposta dalla diretta interessata? “Mica ogni volta possiamo fare le smentite, tanto poi ricapita sempre”.

