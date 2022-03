Camilla Parker Bowles: chi sono i suoi figli e cosa accadrà quando lei diventerà regina consorte

Camilla Parker Bowles. La moglie del Principe Carlo d’Inghilterra ha due figli avuti dal suo primo matrimonio, Tom e Laura. Quale sarà il loro destino quando la madre diventerà regina consorte?

Quando si parla di famiglia reale inglese è impossibile non pensare al trambusto generato ultimamente dal secondogenito di Carlo, il principe Harry. Dopo aver fatto le valigie ed essersi trasferito definitivamente negli Stati Uniti con la consorte Meghan Markle, ha abbandonato i suoi doveri ufficiali di membro dei Mountbatten-Windsor. A quanto pare, non sarà presente alle commemorazioni per il primo anniversario della morte del nonno paterno, il principe Filippo, nè ai festeggiamenti per il giubileo di platino della regina Elisabetta II. La causa riguarda la mancata approvazione della richiesta di avere una scorta personale per il suo viaggio.

Tuttavia, ha sempre suscitato meno curiosità il destino di due membri acquisiti di una famiglia così illustre e in vista. Stiamo parlando di Tom e Laura Parker Bowles. Sono i figli della duchessa di Cornovaglia Camilla, seconda moglie di Carlo dopo la scomparsa della compianta principessa Diana. Non hanno una goccia di sangue blu ma, a ben pensarci, sono pur sempre i figliastri del futuro re d’Inghilterra. Cosa gli accadrà quando la madre diventerà regina consorte?

Camilla Parker Bowles: il destino dei figli Tom e Laura quando Carlo salirà al trono

Tom e Laura Parker Bowles sono i figli delle prime nozze di Camilla con l’ex ufficiale dell’esercito britannico Andrew Parker Bowles.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Meghan Markle messa all’angolo dalla Royal Family: faida senza fine, retroscena clamoroso

Tom ha 47 anni, nato il 18 Dicembre del 1974. É un rinomato critico gastronomico, autore di sette libri di cucina e giudice di numerose trasmissioni televisive dedicate a questo tema. Ha sposato l’editor Sara Buys dalla quale ha avuto due figli: Lola (2007) e Frederick (2010). In seconde nozze si è unito alla giornalista Alice Procope, deceduta un anno fa a causa di un cancro.

Laura (1978), invece, è gallerista d’arte, sposata con il commercialista Harry Lopes dal quale ha avuto tre figli: Eliza (2008) e i gemelli Gus e Louis (2009). La piccola primogenita, inoltre, è stata una damigella al matrimonio del principe William con Kate Middleton il 29 aprile 2011.

Tom e Laura non hanno una goccia di sangue blu. Durante la trasmissione televisiva “Good Morning Britain” Tom Parker Bowles ha detto nel 2018: “Laura ed io non siamo parte della famiglia reale, a essere onesti. Mia madre ha sposato il principe Carlo. Lei ne fa parte. Noi siamo come tutti gli altri”.

I fratelli hanno avuto un passato difficile, spesso bullizzati da giovani per il clamore mediatico generato dalla relazione adultera di Camilla con il principe Carlo. Inoltre, correva voce che tra Laura e William non vi fossero rapporti idilliaci poichè accusavano i rispettivi genitori del fallimento delle loro famiglie.

Non è ancora certo cosa accadrà con l’elevazione di rango della madre a regina consorte. Non è mai accaduto, infatti, che i figli di un re o di una regina fossero senza alcun titolo nobiliare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilary Blasi, inizio di fuoco all’Isola: “meglio soli che…”. Pesante frecciatina in studio

Il principe Carlo potrebbe destinarli a un futuro da aristocratici? Probabile. Ciò comporterebbe, però, avere più attenzione da parte dei media, evento che hanno sempre cercato di evitare.

4 MODI DI PORTARE LA BORSA A TRACOLLA