Lulù torna in tv per il programma che non ti aspetti, i dettagli

Lulù Selassiè sarà la nuova protagonista del famoso show di Canale 5. Scopriamo tutti i dettagli

Lulù Selassiè reduce dal successo ottenuto con la partecipazione al Grande Fratello Vip, è pronta a tornare di nuovo in tv in prima serata, nuovamente nei panni di concorrente di uno degli show di punta di Canale 5.

La principessa Lucrezia Hailè Selassiè, conosciuta solo come Lulù, è una delle tre principesse della dinastia Selassiè. Nonostante la giovane età, ha infatti solo 23 anni, si è già fatta molto conoscere all’interno del mondo dello spettacolo. Lulù ha partecipato, insieme alle sorelle Jessica e Clarissa, alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa ha conosciuto lo sportivo Manuel Bortuzzo con cui ha ufficialmente iniziato una relazione.

Lulù Selassiè, dopo il GF Vip pronta a tornare in tv

A vincere la sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata proprio una delle sorelle Selassiè, ovvero Jessica (conosciuta per la sua passata partecipazione al programma Riccanza). Pur non avendo vinto, Lulù ha comunque avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare per tutta la durata del programma.

Ormai la sua carriera nel mondo dello spettacolo procede spedita. Il GF Vip si è concluso da pochissimo e c’è già chi la vuole a tutti i costi all’interno del suo programma. Di cosa stiamo parlando? Di Barbara D’Urso che ha fatto davvero di tutto per avere la princiepssa all’interno dello show da lei condotto, il famosissimo La Pupa e Il Secchione. La seconda puntata del programma andrà in onda questa sera in prima serata, come sempre su Canale 5. La protagonista della serata sarà proprio lei, la principessa Lulù. La sua presenza è stata annunciata tramite un comunicato da parte della Mediaset: “Nel corso di questa nuova puntata Lulù Selassiè, direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip, sarà Pupa per una sera, il suo ruolo risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale“.