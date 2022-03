Benessere a tavola: gli alimenti migliori per un cervello sempre giovane

Un sistema nervoso isn salute è frutto di una vita sana, fatta di alimentazione equilibrata, tanto movimento e un corretto stile di vita.

L’invecchiamento è un fenomeno naturale incontrastabile. Nonostante l’ineluttabilità dell’avanzare dell’età, sua peculiare caratteristica, esistono diverse strategie da intraprendere per prevenire il rischio di malattie cognitive e patologie neurologiche legate al progredire degli anni. Un grande rimedio è sicuramente a tavola: un’alimentazione controllata, sana ed equilibrata può davvero fare la differenza nella quotidianità. Affiancata da uno stile di vita attivo e pieno di movimento, lontano da divano e sedentarietà, è la soluzione ideale per mantenere giovane il nostro cervello. Ecco una lista di alimenti da prediligere nelle ricette di ogni giorno per il benessere del sistema nervoso.

Cervello a tavola: gli alimenti alleati della salute del nostro sistema nervoso

