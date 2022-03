Amadeus pedina della Rai, la rete pubblica punta sul mattatore ma il perchè è molto diverso da quello che si pensa. Incredibile

Il conduttore è uno dei volti su cui la Rai sta investendo maggiormente in questi mesi, ma non per la sua genialità come in molti pensano.

Si parla già di un Amadeus quartet per la conduzione di “Sanremo 2023” anche se i mesi che ci separano dal grande evento canoro sono ancora molti. Il mattatore ha avuto il plus di unire insieme davanti la tv in queste ultime edizioni generazioni tra le più disparate, proprio per via della varietà di cantanti in gara e la proposta di uno spettacolo divertente di facile fruibilità per tutti.

Dopo la fine del “Festival”, per la Rai però sembra essere arrivato un periodo nero in termini di share per le programmazioni mandate in onda soprattutto nella fascia serale.

La competizione con “C’è Posta per Te” e ora “Amici” è altissima e la soluzione che i vertici direzionali hanno trovato è stata l’unica in grado di mettere d’accordo tutti senza troppe pretese. Capiamo cosa c’entra Amadeus con i programmi su lungo periodo della rete nazionale.

“Amadeus costa poco”, marionetta della Rai: cosa stanno organizzando per lui?

Non hanno avuto i risultati sperati neppure due fiction Rai amatissime dagli italiani, come “Doc 2” e “L’amica geniale” che hanno emozionato nelle loro ultime uscite ma con numeri molto più bassi rispetto le prime stagioni tv.

Flop veri e propri invece “Noi” con Aurora Ruffino e “Vostro Onore” con Stefano Accorsi, fiction che non hanno avuto nessun appiglio sul pubblico a casa. Cosa fare quindi per alzare lo share e dare aria alla rete che altrimenti perderebbe di credibilità se paragonata a Canale 5 che è sempre in vetta alla classifica di ascolti?

Puntare su Amadeus, ma non per quello che pensiamo tutti, ovvero per la sua incredibile versatilità sul palco e la grande professionalità che porta in ogni sfida che accetta di condurre. Bensì perché “costa meno” il suo lavoro rispetto ad altri personaggi dello spettacolo, con un rapporto qualità-spesa nettamente favorevole.

Soprattutto il suo serale di “Affari Tuoi formato famiglia” accanto alla moglie Giovanna funge da traghetto per gli ascolti televisivi con un costo che è limitatissimo rispetto ad altri programmi.

Senza avere le pretese di arrivare ai numeri di Maria De Filippi, Ama ha l’innata capacità di far sì che i guadagni siano equiparabili alle spese sostenute dalla rete. Non male come investimento sul lungo periodo.

