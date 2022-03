Sangiovanni inaugura un nuovo corso: il gesto del cantante ha lasciato tutti di stucco. Adesso c’è solo una cosa sulla quale concentrarsi

Sangiovanni continua a spopolare con le sue canzoni nel panorama della musica italiana, e non solo tra i più giovani. Il cantante che si è fatto conoscere ed apprezzare lo scorso anno nella scuola di “Amici” ha vissuto un anno magico dopo la fine del talent show.

Non solo dal punto di vista professionale con singoli che hanno scalato le classifiche e fatto ballare tutti, ma anche sentimentalmente. La sua storia d’amore con la ballerina Giulia Stabile, conosciuta proprio nella scuola più famosa d’Italia, va a gonfie vele e Sangio non può che dirsi soddisfatto.

A soli 19 anni ha realizzato molti dei suoi sogni e ora si appresta a compiere un nuovo step della sua vita. Quello che però ha fatto ha gelato il sangue dei suoi fan.

Sangiovanni: cambia tutto. La svolta

Sangiovanni chiude con il passato? È questa la domanda che si sono posti tutti davanti alla decisione drastica del giovane cantante. In un momento così bello ha deciso di cancellare tutto.

Per capire di cosa stiamo parlando basta guardare il suo profilo Instagram e la risposta è chiarissima. Sangio ha cancellato tutti i post del suo profilo, seguito da 1,5 milioni di follower, lasciando solo quello che annuncia l’uscita del suo album, il primo e attesissimo lavoro.

Si intitola “Cadere volare” il nuovo progetto di Sangiovanni e uscirà per Sugar il prossimo 8 aprile. Nascondendo i vecchi post è come se l’ex di “Amici” volesse inaugurare un nuovo corso, una nuova pagina della sua vita. In una bacheca completamente bianca vediamo il cantante che cade dal cielo con giacca e pantalone glicine con il petto scoperto o lui che fluttua nel cielo. Ad ognuno la sua interpretazione.

Nel comunicato stampa ufficiale Sangio ha fatto sapere il suo primo disco, composto da canzoni inedite, racconta “quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco”. Si riferisce ovviamente sia al cadere che al volare che per lui si possono descrivere come un unico atto, “momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento”.

In contemporanea sono state annunciate anche le prime date del suo tour: il 19 ottobre sarà a Roma al Palazzo dello Sport e il 23 ottobre a Milano al Forum. Tornerà indietro e restituirà a tutti i suoi post precedenti oppure la decisione ormai è presa?