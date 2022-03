“Amici 21”, Maria furiosa: gli allievi vengono beccati mentre lo fanno

Ad Amici di Maria De Filippi sono state nuovamente infrante le regole del programma: il provvedimento disciplinare, dopo l’ultima trasgressione, è stato inevitabile

Stavolta i ragazzi di Amici di Maria De Filippi hanno fatto arrabbiare davvero la produzione del programma. Gli allievi sono stati radunati sugli spalti, dove la padrona di casa ha rivelato loro di dover fare un comunicato molto importante: qui Maria si è arrabbiata per quello che è accaduto e ha provato anche a dare delle spiegazioni.

Maria, infatti, ha ricordato ai ragazzi che i telefoni vengono sottratti a tutti loro per non avere influenze negative dall’esterno. Non stanno cercando di fargli un torto, isolandoli. Eppure alcuni continuano ad infrangere le regole, approfittando del computer che viene dato a tutti loro per lavorare, per mandare messaggi all’esterno e stare anche sui social.

Amici di Maria De Filippi: arriva il provvedimento disciplinare per tutta la scuola

Dunque, proprio per questo motivo, è stato dato un provvedimento disciplinare a tutti loro. Ad ogni allievo della scuola è stato sottratto il computer, il che rappresenta un enorme problema perché non sanno come fare a lavorare e a preparare le loro esibizioni.

Ciò che ha fatto arrabbiare di più i ragazzi è l’ipocrisia di Alex, che proprio qualche giorno fa, ha rimproverato Nunzio per aver usato la connessione internet per mandare una email. Giustamente, Nunzio, ha fatto notare la sua incoerenza dicendo che ci è rimasto molto male per le sue parole qualche giorno fa, e che non si aspettava di certo una cosa del genere da Alex che è anche più grande di lui.

Intanto, i cantanti completamente nel panico hanno cercato a confrontarsi per capire come faranno a preparare le canzoni da portare nella seconda puntata del serale.

Nella casa della scuola è scoppiato nuovamente la bufera a causa della faccenda della connessione internet, ma il provvedimento è stato inevitabile considerando che erano stati già avvertiti una volta dal programma che li aveva rimproverati per questo motivo.