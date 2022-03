Un pensionato di 86 anni è morto dopo essere stato aggredito dal suo pitbull nel cortile di casa: la tragedia ieri pomeriggio a Pozzolo Formigaro (Alessandria). Vani i soccorsi.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria, dove un pensionato di 86 anni è morto dopo essere stato azzannato dal suo pitbull. L’animale sembra stesse litigando con un altro cane di famiglia e la vittima avrebbe provato a dividerli. A quel punto, il pitbull lo avrebbe morso alla gamba e al volto.

Quando i soccorsi sono giunti presso l’abitazione per il pensionato non c’era più nulla da fare: i medici ne hanno constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri che ora stanno indagando per determinare le fasi della tragedia.

Alessandria, aggredito dal suo pitbull nel cortile di casa: pensionato di 86 anni muore dissanguato

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato attaccato dal suo cane all’interno del cortile di casa. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 marzo, a Pozzolo Formigaro, piccolo comune in provincia di Alessandria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Non si presentava a scuola da giorni: tragica scoperta all’interno di una stanza d’albergo

La vittima è Franco Traversa, macellaio in pensione di 86 anni. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riportano alcune fonti locali e la redazione del quotidiano La Stampa, l’86enne avrebbe provato a dividere i suoi due cani che si stavano azzuffando nel cortile. A quel punto, uno dei due animali, un pitbull, lo ha azzannato prima alla gamba, recidendogli l’arteria femorale, e successivamente al volto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Orrore in un’abitazione: 44enne uccide i due figli e si toglie la vita

L’uomo è crollato al suolo ed è morto dissanguato. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte del personale medico del 118, giunto sul posto dopo la segnalazione di alcuni familiari della vittima. I soccorritori hanno potuto solo dichiararne il decesso.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Novi Ligure, intervenuti presso l’abitazione insieme ai sanitari. Ora i militari dell’Arma dovranno ricostruire l’accaduto nei dettagli attraverso gli accertamenti del caso.