Non si presentava a scuola da giorni: tragica scoperta all’interno di una stanza d’albergo

Un insegnante di educazione fisica di 57 anni è stato trovato morto questa mattina all’interno della stanza di un albergo di Rimini, dove alloggiava da giorni. Sul posto i soccorsi e la Polizia.

Nella mattinata di oggi a Rimini, un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita all’interno della stanza d’hotel dove alloggiava. A far scattare l’allarme sarebbero stati i colleghi del 57enne, insegnante di educazione fisica presso un istituto scolastico di Viserba.

Il personale scolastico non vedendo l’uomo presentarsi da giorni a scuola ha contattato l’albergo, poi la drammatica scoperta. Sul posto i soccorsi del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e gli agenti della polizia.

Rimini, insegnante di educazione fisica trovato morto in albergo: forse stroncato da un malore

Choc a Rimini, dove questa mattina, mercoledì 23 marzo, un uomo è stato trovato morto in un albergo, sito in via Latina, nel quartiere Miramare. Si tratta di un docente di educazione fisica di 57 anni, originario della provincia di Avellino, che insegnava presso l’istituto Enrico Fermi di Viserba.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uccisa sotto gli occhi della figlia e del nipotino: gli inquirenti avrebbero scoperto il movente

L’allarme è scattato in mattinata quando, come riporta la stampa locale, tra cui la redazione del sito Altarimini.it, alcuni colleghi del 57enne, preoccupati di non vederlo presentarsi a lavoro da alcuni giorni, hanno contattato la struttura ricettiva. Il titolare ha, dunque, chiamato le forze dell’ordine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cadavere di una donna fatto a pezzi e ritrovato in un dirupo: gli sviluppi delle indagini

Sul posto sono intervenuti lo staff medico del 118 e gli agenti della Polizia del capoluogo di provincia emiliano. Una volta aperta la stanza, dove l’uomo alloggiava da lunedì scorso, è stato effettuato il tragico ritrovamento: il corpo del docente ormai senza vita riverso sul letto. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dell’equipe medica che ha solo potuto appurarne il decesso.

Non si conoscono ancora le cause della morte, ma riportano i colleghi di Altarimini.it, l’ipotesi più accreditata resta quella secondo la quale il 57enne sia stato stroncato da un malore improvviso.