Antonino Spinalbese ha compito un gesto che ha lasciato i fan a bocca aperta, il web non ha potuto fare altro che complimentarsi

Antonino Spinalbese sembra aver accantonato i problemi sentimentali e la storia con Belen Rodriguez a quanto pare è acqua passata. I due hanno intrapreso strade diverse e il fotografo sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro e sulla piccola Luna Marì.

Inoltre, l’ex compagno della modella argentina è molto attivo sui social dove condivide con i fan molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta e in particolare il pubblico femminile.

Antonino Spinalbese, la FOTO che ha emozionato il web

Antonino Spinalbese non solo è un ragazzo dal talento e la bellezza unici, ma è anche un giovane dal cuore grande tanto da spingerlo a compiere un gesto di umanità strepitoso.

L’ex compagno di Belen Rodriguez è arrivato in Ucraina per mettersi al servizio di tante famiglie che hanno bisogno di aiuto. Ha pubblicato un video dove ha spiegato nel dettaglio le condizioni del viaggio e inoltre ha condiviso una foto dove si mostra seduto su un minivan pieno di prodotti di prima necessità come pannolini, carta igienica, prodotti per bambini ed altri beni primari.

“Orgoglioso e fiero del mio gruppo. Il nostro obbiettivo era quello di aiutare il più possibile, e grazie a voi ci siamo riusciti. Continuate a donare, un piccolo aiuto può fare la differenza”. Così ha scritto sotto al post che ha fatto il giro del web ed ha emozionato i fan che non hanno potuto fare a meno di commentare: “Tua figlia sarà fiera di te”.

La semplicità e l’umiltà lo hanno sempre contraddistinto ed è così che Spinalbese si è fatto conoscere dalle persone che oggi lo supportano e sostengono in ogni situazione.

