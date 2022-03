“Minigonna mozzafiato”. Miriana Trevisan accoglie la primavera in grande stile: ancheggiamento da diva. Che gambe! – VIDEO

Miriana Trevisan. La showgirl sbocciata grazie al programma “Non è la Rai” è reduce delle avventure al “Grande Fratello Vip”. Su Instagram fa trepidare i fan. Quali sono le sue novità

I Millenials italiani (o Generazione Y) ricorderanno certamente con affetto un programma televisivo iconico e dal quale fecero capolino per la prima volta nel mondo dello spettacolo una serie di primedonne. Stiamo parlando ovviamente di “Non è la Rai”. Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Nicole Grimaudo, Laura Freddi, Antonella Elia… Sono solo alcuni nomi appartenenti alla “scuola” del regista e autore Gianni Boncompagni.

Tra queste è impossibile non citare anche Miriana Trevisan. Era solo una ragazzina all’epoca ma da lì la sua carriera prese il volo, supportata da una bellezza evidente, carisma e radiosità innegabili. “Striscia la Notizia”, “La Corrida”, “Pressing”, e “La ruota della fortuna”: tutte trasmissioni storiche a cui prese parte. Senza considerare i mostri sacri del piccolo schermo dai quali ha attinto esperienza e con cui ha lavorato: Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello.

Miriana Trevisan investita dalla polemica dopo la fine del “Grande Fratello Vip”

Miriana Trevisan è stata di recente concorrente dell’ultima edizione del padre di tutti i reality nella sua versione dedicata ai personaggi famosi, il “Grande Fratello Vip”. La gara si è conclusa lo scorso 14 marzo con la vittoria di Jessica Hailé Selassié. Tuttavia, gli strascichi di quanto accaduto tra le mura della casa più spiata d’Italia si stanno propagando ancora oggi.

L’ex starlette di “Non è la Rai”, infatti, è stata accusata di scarsa limpidezza da Biagio D’Anelli. Tra i due era scattato un flirt molto passionale durante il “Grande Fratello Vip”, interrotto momentaneamente dall’eliminazione del celebre talent scout. Per la Trevisan aveva lasciato la precendente fidanzata, Silvana Curcio, sostenendo di essere pronto a proseguire una relazione seria anche a telecamere spente.

Purtroppo Miriana non era dello stesso avviso e Biagio D’Anelli, ospite del programma pomeridiano di Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”, non si è di certo trattenuto, accusando la Trevisan sulla questione del suo numero di telefono. “Quando frequentò Nicola lei gli lasciò il numero su un fogliettino. Non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un’accusa io porto subito delle prove” – ha dichiarato D’Anelli. “Mi hanno accusato di dire bugie e io ho detto che il numero che a me all’inizio non ha dato, invece l’aveva lasciato subito a Nicola”.

Dal canto suo, Miriana Trevisan ha detto a “Verissimo” di non volere Biagio nella sua vita e che non parlerà di lui ulteriormente. La bellissima showgirl si gode l’inizio della primavera regalando immagini splendenti ai suoi fan su Instagram.

L’ultimo post consiste in un video da far strabuzzare gli occhi: ancheggiamenti da vera diva mentre sale le scale, avvolta in un mini dress turchese. Gambe in vista… e che gambe! Assolutamente radiosa: “Minigonna mozzafiato”, “Sei una donna meravigliosa”, “La rivincita di noi cinquantenni” – si legge tra i commenti d’ammirazione.

