Ambra Angiolini, prima di Renga e Allegri c’era LUI: “Ti amo”. La dichiarazione più dolce sotto gli occhi di tutti

Ambra Angiolini. La popolare attrice e show girl sta uscendo da un periodo personale piuttosto travagliato. É però sicura di avere una certezza assoluta nella sua vita

Vincitrice di un David di Donatello, due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro e due Ciak d’oro. Sono lontanissimi i tempi in cui Ambra Angiolini appariva come la presentatrice adolescente (un po’ antipatica, diciamolo) di “Non è la Rai” per trasformarsi in un’artista completa, matura e d’innegabile talento.

La classe 1977 ha attraversato in lungo e in largo lo show business nostrano fin dai primissimi anni ’90. Il piccolo schermo le ha dato notorietà, tutto il resto lo ha messo lei. Studio, dedizione, carisma, fatica e l’intelligenza di una donna che non si è mai fossilizzata in un’immagine costruita a tavolino di sè ma si è saputa reinventare con il passare del tempo.

Ambra Angiolini: il difficile cammino della sua vita privata

Essere un personaggio pubblico significa pagare ingrato prezzo di sacrificare spesso una parte della propria intimità. Ambra Angiolini è stata sempre attenta a proteggere la propria privacy ma, inevitabilmente, davanti a grossi eventi della vita non tutto è salvaguardabile.

É nota la sua storia d’amore con il cantante Francesco Renga. Da questa relazione sono nati i due figli, Jolanda (2004) e Leonardo (2006) e, nonostante si sia arenata, la coppia ha ancora oggi un rapporto di amicizia e stima profonda che li fa definire ancora “famiglia” nel senso più vero e puro del termine.

Con una minore serenità si è conclusa, invece, la frequentazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. La vicenda è stata ampiamente sbattuta sul piccolo schermo a causa di un’ingerenza da parte di “Striscia la Notizia” ed è stata commentata dalla stessa Ambra Angiolini a “Michelle Impossible”. Alla Hunziker, presentatrice del one woman show, parlando degli sbagli che si commentono nella vita, ha detto: “L’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017. Oggi è il 2022. La morale è che mi ero proprio sbagliata”- riferendosi proprio al rapporto con Allegri, senza mai nominarlo.

Prima di Renga, prima di Allegri, esiste nella vita della famosa attrice romana un uomo che ha amato più di tutti, ricambiata, e che non smetterà mai di proteggerla.

É il suo papà, il signor Alfredo Angiolini. Ambra gli ha dedicato un dolce post sul suo profilo Instagram per la festa del papà: “Ora tocca a te giocare ed a me fare in modo che accada” – ha scritto, accompagnando il messaggio da un eloquente hashtag, #tiamo.