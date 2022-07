Kasia Smutniak vuota il sacco su Pietro Taricone, l’ex compagno scomparso nel giugno 2010: ecco come andavano le cose tra loro prima della tragedia

Una tragedia a cui è difficile rassegnarsi, quella che ha strappato Pietro Taricone alla vita all’età di soli 35 anni. L’attore ed ex gieffino, a seguito di un incidente paracadutistico avvenuto la mattina del 28 giugno 2010, riportò ferite tali che neanche l’operazione d’urgenza a cui venne sottoposto riuscì a salvargli la vita.

Taricone ha lasciato la compagna Kasia Smutniak, conosciuta durante le riprese di un film, e la figlia Sophie avuta proprio da quest’ultima. Solo pochi mesi prima del decesso dell’ex gieffino, tra l’altro, i giornali non avevano mancato di speculare in merito ad una presunta crisi con la compagna.

Una crisi che si pensava fosse dovuta ad un eventuale tradimento da parte della Smutniak, ma su cui la coppia non intervenne mai direttamente. È stata proprio l’attrice polacca, in una recente intervista, a confidare come andassero realmente le cose con il compagno prima della tragedia.

Kasia Smutniak vuota il sacco su Pietro Taricone | “Prima che morisse ci eravamo…”: lo ha ammesso

Erano innamorati e felici da ben otto anni Kasia Smutniak e Pietro Taricone, prima che il destino strappasse l’attore alla sua famiglia tragicamente. Eppure, solamente mesi prima della sua morte i giornali avevano ipotizzato una crisi tra l’ex gieffino e la compagna.

È stata proprio l’attrice polacca, all’interno di una recente intervista, a confidare come andassero le cose con Pietro prima che quest’ultimo se ne andasse all’improvviso. Kasia, che ha ammesso di aver vissuto un periodo di crisi con Taricone, non avrebbe mai pensato di riuscire a vivere senza di lui.

“Ci eravamo lasciati, poi eravamo tornati insieme” ha dichiarato la Smutniak, che ha poi fornito un’immagine di coppia diametralmente opposta rispetto a quella che, all’epoca, era stata dipinta dalla stampa.

“Eravamo felici in quel momento, non potevamo darci di più“: con queste parole, l’attrice ha smentito qualunque speculazione o malalingua sul suo conto.

Nonostante Pietro appartenga ormai al passato, la Smutniak – che si è rifatta una vita con un nuovo compagno – custodirà sempre un ricordo meraviglioso del padre di sua figlia.