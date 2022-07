Al Bano e Loredana Lecciso, in mezzo a loro un’altra donna. Tutta la verità torna a galla (e fa male)

Il cantante di Cellino nella sua vita sembra avere molte donne oltre alla compagna di una vita, di chi si tratta?

È di poche settimane fa l’intervista rilasciata da Loredana Lecciso a Milano ai microfoni di Dagospia che le chiedeva come stava procedendo la relazione con il compagno Al Bano. Loredana senza esitazione alcuna ha ammesso che era felice e che anche la sua vita amorosa sotto le lenzuola era a dir poco soddisfacente.

“Ma Al Bano, a letto, fa ancora faville?”, le aveva chiesto il giornalista. “Cosa vuole che le risponda. Lui ai giornali ha dichiarato di fare molto sesso e io faccio ancora molto sesso quindi per la proprietà transitiva…”. Le parole di Loredana alla domanda secca.

Quindi sembra che tutto proceda a gonfie vele al momento. Eppure tra di due negli anni ci sono stati alti e bassi con lunghi momenti di allontanamento. Nella vita del cantante si è insinuata anche un’altra donna…

Al Bano e Loredana, i dettagli dietro la crisi

Sempre durante l’intervista ha specificato però che negli anni con Al Bano è stato insistente il ricordo della ex moglie Romina Power che ha sempre cercato di tenersi amico il padre dei suoi figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Un aspetto che ha dovuto accettare con umiltà per non rovinare la sua relazione con il cantante. Ha però depistato ogni attuale crisi di coppia proprio per colpa della ex.

Non do colpa a terze persone, quando una crisi c’è, la colpa è di chi lascia troppo spazio agli altri di intromettersi. Se Romina ha rimpianti sul suo operato passato, da donna mi dispiace per lei, ma nessuno può tornare indietro, nemmeno la Power.

A suo dire quindi la Power ha forse esagerato negli anni, intromettendosi troppo nella loro famiglia anche se non è da escludere il fatto che lei si sia pentita di come siano finite le cose tra lei ed il suo ex marito.

Al Bano ha occhi solo per lei. Fan senza parole

La Lecciso comunque torna a ripetere che oggi lei e Al Bano sono molto uniti, con obiettivi comuni e molto chiari riguardo il loro futuro.

Sono uniti infatti dall’amore per i loro figli e la “volontà di essere sempre all’altezza del loro ruolo di genitore”. La crisi di qualche anno fa è ormai stata superata e nulla intaccherà il loro rapporto costruito con tanti sacrifici e affetto reciproco.